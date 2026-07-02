به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، در حاشیه نهمین نشست عالی‌رتبه محیط زیست و توسعه پایدار کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) در بانکوک، با خانم شزرامنصب علی‌خان کرال، وزیر تغییرات آب‌وهوایی و هماهنگی محیط زیست پاکستان، دیدار و درباره توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه محیط زیست، تغییرات اقلیمی و حفاظت از تنوع زیستی گفت‌وگو کرد.

‌ شینا انصاری در این دیدار با اشاره به روابط دوستانه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان، از مواضع مسئولانه و تلاش‌های دولت پاکستان در حمایت از صلح و پیگیری‌های دیپلماتیک در جریان جنگ اخیر تحمیل‌شده علیه جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد.

‌در این دیدار، دو طرف بر توسعه همکاری‌های مشترک در زمینه مقابله با قاچاق گونه‌های جانوری، حفاظت از تنوع زیستی، تبادل دانش، تجربیات و ظرفیت‌های فنی و تخصصی و همچنین تقویت همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های مختلف محیط زیست تأکید کردند.