انصاری: آثار آلودگی ناشی از جنگ فراتر از مرزهای ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر،در حاشیه نهمین نشست کمیته عالی‌رتبه محیط‌زیست و توسعه پایدار اعضای اسکاپ، شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، با آرمیدا آلیس جابانا، معاون دبیرکل سازمان ملل و دبیر اجرایی اسکاپ، دیدار و گفتگو کرد.

‌انصاری در این دیدار با اشاره به پیامدهای جنگ و تحریم‌های یک‌جانبه، اظهار کرد: تحریم‌ها دسترسی جمهوری اسلامی ایران به فناوری‌های نوین، منابع مالی و تسهیلات بین‌المللی پیش‌بینی‌شده در چارچوب کنوانسیون‌های محیط‌زیستی را با محدودیت مواجه کرده و این موضوع روند مقابله با چالش‌های زیست‌محیطی را دشوارتر ساخته است.

‌وی در عین حال تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره به تعهدات بین‌المللی خود پایبند بوده و به عنوان عضو ۱۵ کنوانسیون بین‌المللی محیط‌زیستی، خود را متعهد به اجرای الزامات این کنوانسیون‌ها می‌داند.

‌معاون رئیس‌جمهور با اشاره به مهم‌ترین چالش‌های محیط زیستی کشور، از تغییرات اقلیمی و طوفان‌های گردوغبار به عنوان بحران‌هایی فرامرزی یاد کرد و افزود: محیط‌زیست محدود به مرزهای سیاسی نیست و آثار بسیاری از بحران‌ها، کشورهای منطقه را به طور همزمان تحت تأثیر قرار می‌دهد.

‌انصاری همچنین با اشاره به جنگ ناجوانمردانه تحمیلی و حملات صورت‌گرفته به صنایع پتروشیمی و پالایشگاه‌های نفت، تصریح کرد: این اقدامات موجب آلودگی آب، خاک و هوا شد و آثار آن تنها محدود به ایران نبود و بخشی از منطقه را نیز تحت تأثیر قرار داد.

‌وی با تأکید بر اینکه حفاظت از محیط‌زیست بدون صلح و همکاری‌های بین‌المللی امکان‌پذیر نیست، از معاون دبیرکل سازمان ملل خواست تا سازمان ملل متحد و نهادهای تخصصی وابسته به آن، نقش فعال‌تر و مؤثرتری در ایجاد صلح، ثبات و کاهش تنش‌ها در جهان، به‌ویژه در منطقه غرب آسیا، ایفا کنند؛ چرا که برقراری صلح، پیش‌نیاز حفاظت از محیط‌زیست و تحقق توسعه پایدار است.

‌در این دیدار، خانم جابانا ضمن تقدیر از نقش جمهوری اسلامی ایران در راهبری برنامه‌های مرتبط با طوفان‌های گردوغبار در منطقه، و همچنین با اشاره به اتفاقات تلخ ناشی از تجاوز نظامی علیه کشورمان، ابراز امیدواری کرد که با برقراری صلح و ثبات در منطقه و استمرار نقش اثرگذار جمهوری اسلامی ایران، برنامه‌های مثبتی در حوزه‌های مرتبط با بلایای طبیعی، طوفان‌های گردوغبار و فرونشست زمین، با همکاری کشورمان، در آینده نزدیک به اجرا برسد. وی همچنین اظهار داشت که همان‌گونه که تاکنون روابط مثبت و سازنده‌ای از طریق یکی از دفاتر زیرمجموعه اسکاپ، اپدیم در جمهوری اسلامی ایران، برقرار بوده است، این همکاری‌ها نیز در آینده تداوم یافته و بیش از پیش تقویت شود.