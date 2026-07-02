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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۷

معرفی نفرات برتر مسابقات فوتبال خیابانی در شهرکرد

معرفی نفرات برتر مسابقات فوتبال خیابانی در شهرکرد

شهرکرد-رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد گفت: مسابقات فوتبال خیابانی بانوان و آقایان شهرکرد با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی جعفری صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مسابقات فوتبال خیابانی بانوان و آقایان در پارک بانوان و پارک گلستان با مشارکت هیئت فوتبال شهرستان شهرکرد و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد با هدف ترویج ورزش همگانی و ایجاد شور و نشاط اجتماعی در میان جوانان، برگزار شد.

وی تصریح کرد: این مسابقات با استقبال چشمگیر جوانان و ورزش‌دوستان در پارک گلستان برگزار شد و فضایی پرنشاط برای رقابتی سالم میان ۶ تیم شرکت‌کننده فراهم کرد.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد اضافه کرد: در پایان مسابقات بخش آقایان، تیم «پایگاه امام حسن (ع)» موفق به کسب مقام نخست شد و تیم‌های «منتخب امیرکبیر» و «استقلال» به ترتیب عناوین دوم و سوم را از آن خود کردند.

جعفری ادامه داد: رقابت‌های بانوان نیز با سطح کیفی بالایی برگزار شد که در پایان، تیم‌های «ایران جوان»، «شاهین A»، «هدف» و «سامان نوین» به ترتیب مقام‌های اول تا چهارم را کسب کردند.

کد مطلب 6877235

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