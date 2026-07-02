  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۱

رضایی‌نسب: ۲۷ تیم پلیس‌راه در محورهای خراسان شمالی مستقر می‌شوند

رضایی‌نسب: ۲۷ تیم پلیس‌راه در محورهای خراسان شمالی مستقر می‌شوند

بجنورد- رئیس پلیس‌راه خراسان شمالی از آماده‌باش ۲۷ تیم پلیس در محورهای اصلی و فرعی استان برای مدیریت ترافیک و تسهیل تردد زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع و تدفین امام شهید امت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پرویز رضایی‌نسب در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: همزمان با برگزاری مراسم تشییع و تدفین پیکر امام شهید امت، ۲۷ تیم پلیس‌راه از روز دوشنبه ۱۵ تیرماه در محورهای ارتباطی خراسان شمالی در آماده‌باش کامل قرار می‌گیرند.

رئیس پلیس‌راه خراسان شمالی افزود: این تیم‌ها در محدوده جنگل گلستان تا شهرستان فاروج مستقر خواهند شد که ۲۰ تیم در محورهای اصلی و هفت تیم در محورهای فرعی از جمله جاجرم، سنخواست، اسفراین تا گراتی، وظیفه مدیریت و نظارت بر ترددها را بر عهده دارند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر محدودیتی برای تردد کامیون‌ها اعمال نشده است، تصریح کرد: برای مدیریت بهتر جریان ترافیک، پیشنهاد شده عملیات عمرانی در مسیر جنگل گلستان به سمت فاروج از ۱۵ تیرماه متوقف شود.

رضایی‌نسب از استقرار هفت موکب پذیرایی در مسیرهای تعیین‌شده خبر داد و گفت: این موکب‌ها با هدف ایجاد امکان استراحت رانندگان و کاهش خطر وقوع حوادث رانندگی برپا خواهند شد.

کد مطلب 6877251

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها