به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه‌شنبه نشست هم‌اندیشی کمیته محلات، هیئات مذهبی، تشکل‌ها و مواکب شیروان با محوریت ستاد تشییع پیکر امام شهید و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، امدادی و پشتیبانی در محل اداره تبلیغات اسلامی شیروان برگزار شد.

حجت‌الاسلام محمد معلم در این نشست با اشاره به ضرورت آمادگی کامل دستگاه‌های مسئول اظهار کرد: دو موکب محوری در دانشکده کشاورزی و مسجد امام سجاد (ع) به همراه چند موکب فرعی و مردمی برای خدمت‌رسانی به زائران رهبر شهید و حرم مطهر امام رضا (ع) آماده‌سازی شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شیروان افزود: روزانه پنج هزار زائر در موکب دانشکده کشاورزی از خدمات مختلفی از جمله پذیرایی و اسکان بهره‌مند خواهند شد.

وی ادامه داد: با هماهنگی‌های انجام‌شده، نیروهای هلال‌احمر، راهداری، بسیج و هیئات مذهبی در پشتیبانی و ارائه خدمات به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم مشارکت خواهند داشت.

حجت‌الاسلام معلم با اشاره به اهمیت مراسم تشییع رهبر شهید بیان کرد: این آیین، جلوه‌ای از اقتدار یک ملت و تداوم مجاهدت در جبهه حق است و به‌عنوان رویدادی ماندگار در حافظه تاریخی کشور ثبت خواهد شد.

وی با تأکید بر ابعاد فرهنگی این مراسم گفت: حضور گسترده مردم در این آیین، نماد همراهی امت اسلامی و پای کار بودن مردم انقلابی است که نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.