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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۸

عباسپور: بازنمایی تشییع رهبر شهید رسالت راهبردی رسانه‌ها است

عباسپور: بازنمایی تشییع رهبر شهید رسالت راهبردی رسانه‌ها است

شیروان- رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شیروان گفت: رسانه‌ها باید با تولید روایت‌های دقیق و اثرگذار از حضور مردم در آیین تشییع رهبر شهید، نقش راهبردی خود را در انعکاس به‌درستی ایفا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عباسپور در جلسه هماهنگی کمیته رسانه‌ای ستاد تشییع پیکر مطهر رهبر شهید که با حضور جمعی از خبرنگاران در شیروان برگزار شد، اظهار کرد: وظیفه خطیر اصحاب رسانه، انعکاس شایسته این رویداد ملی است و باید با تولید محتوای اثرگذار، ابعاد مختلف این اجتماع عظیم برای افکار عمومی روایت شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شیروان افزود: رسانه‌ها نقش کلیدی در شکل‌دهی به تصویر ذهنی مخاطبان از آیین تشییع رهبر شهید دارند و لازم است با درایت، دقت و شناخت فضای رسانه‌ای، تصویری شفاف، واقع‌گرایانه و تأثیرگذار از حضور پرشور مردم ارائه کنند.

وی با اشاره به عبور میلیون‌ها زائر امام رضا (ع) و شرکت‌کنندگان در آیین تشییع رهبر شهید از خراسان شمالی و شهرستان شیروان، گفت: این حضور گسترده مردمی، فرصت مناسبی برای تولید گزارش‌های میدانی، مستند و دست‌اول از متن رویداد است.

عباسپور ادامه داد: ثبت روایت‌های کوچک اما عمیق از دل جمعیت، بهترین شیوه برای نمایش پیوند ناگسستنی مردم با آرمان‌های انقلاب و تجدید میثاق آنان با رهبر شهید است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شیروان تأکید کرد: تمرکز رسانه‌های شهرستان باید بر روایت ایستادگی، وحدت و حضور گسترده مردم در این آیین تاریخی باشد.

وی افزود: در این جلسه پیشنهاد شد موکب رسانه‌ای به نام خبرنگار شهید شیروان، شهید امانی، ایجاد شود تا امکان استقرار و دسترسی بهتر خبرنگاران برای پوشش رسانه‌ای این رویداد فراهم شود؛ موضوعی که مورد موافقت حاضران نیز قرار گرفت.

کد مطلب 6876413

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