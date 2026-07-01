به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عباسپور در جلسه هماهنگی کمیته رسانه‌ای ستاد تشییع پیکر مطهر رهبر شهید که با حضور جمعی از خبرنگاران در شیروان برگزار شد، اظهار کرد: وظیفه خطیر اصحاب رسانه، انعکاس شایسته این رویداد ملی است و باید با تولید محتوای اثرگذار، ابعاد مختلف این اجتماع عظیم برای افکار عمومی روایت شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شیروان افزود: رسانه‌ها نقش کلیدی در شکل‌دهی به تصویر ذهنی مخاطبان از آیین تشییع رهبر شهید دارند و لازم است با درایت، دقت و شناخت فضای رسانه‌ای، تصویری شفاف، واقع‌گرایانه و تأثیرگذار از حضور پرشور مردم ارائه کنند.

وی با اشاره به عبور میلیون‌ها زائر امام رضا (ع) و شرکت‌کنندگان در آیین تشییع رهبر شهید از خراسان شمالی و شهرستان شیروان، گفت: این حضور گسترده مردمی، فرصت مناسبی برای تولید گزارش‌های میدانی، مستند و دست‌اول از متن رویداد است.

عباسپور ادامه داد: ثبت روایت‌های کوچک اما عمیق از دل جمعیت، بهترین شیوه برای نمایش پیوند ناگسستنی مردم با آرمان‌های انقلاب و تجدید میثاق آنان با رهبر شهید است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شیروان تأکید کرد: تمرکز رسانه‌های شهرستان باید بر روایت ایستادگی، وحدت و حضور گسترده مردم در این آیین تاریخی باشد.

وی افزود: در این جلسه پیشنهاد شد موکب رسانه‌ای به نام خبرنگار شهید شیروان، شهید امانی، ایجاد شود تا امکان استقرار و دسترسی بهتر خبرنگاران برای پوشش رسانه‌ای این رویداد فراهم شود؛ موضوعی که مورد موافقت حاضران نیز قرار گرفت.