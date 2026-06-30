https://mehrnews.com/x3csvc ۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۸ کد مطلب 6875199 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۸ یادواره شهدای جنگ رمضان و رهبر قائد شهید امت در شیروان برگزار شد شیروان- یادواره شهدای جنگ رمضان و رهبر شهید به همت فرماندهی انتظامی شیروان برگزار شد. دریافت 21 MB کد مطلب 6875199 کپی شد مطالب مرتبط ایستادگی مردم شیروان به شب ۱۲۰ رسید دارابی: دو موکب محوری در شیروان میزبان زائران رهبر شهید خواهند بود تداوم میدانداری شیروانیها در شبهای حماسه معلم: دو موکب محوری شیروان آماده خدمترسانی به زائران رهبر شهید است عباسپور: بازنمایی تشییع رهبر شهید رسالت راهبردی رسانهها است متقیان: از ۱۶ تیرماه به مدت پنج روز آماده پذیرایی از زائران هستیم رضایینسب: ۲۷ تیم پلیسراه در محورهای خراسان شمالی مستقر میشوند برچسبها یادواره شهدا فرماندهی انتظامی خراسان شمالی جنگ رمضان
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