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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۸

یادواره شهدای جنگ رمضان و رهبر قائد شهید امت در شیروان برگزار شد

یادواره شهدای جنگ رمضان و رهبر قائد شهید امت در شیروان برگزار شد

شیروان- یادواره شهدای جنگ رمضان و رهبر شهید به همت فرماندهی انتظامی شیروان برگزار شد.

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کد مطلب 6875199

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