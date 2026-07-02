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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲

شهرداری اهواز موظف است وانت‌بارها و دست‌فروشان را ساماندهی کند

شهرداری اهواز موظف است وانت‌بارها و دست‌فروشان را ساماندهی کند

اهواز - دادستان مرکز خوزستان گفت: شهرداری اهواز موظف است با ارائه راهکارهای تخصصی و ایجاد بازارچه‌های محلی، وضعیت سد معبر و فعالیت وانت‌بارها را ساماندهی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان صبح امروز پنجشنبه در جلسه بررسی ساماندهی وانت‌بارها و دست‌فروشان سطح شهر اهواز که با حضور معاونان دادستان و مدیران شهرداری برگزار شد، اظهار کرد: بی‌نظمی‌های ناشی از عدم ساماندهی صحیح وانت‌بارها و دست‌فروشان در هسته مرکزی شهر، علاوه بر ایجاد ترافیک سنگین، سیمای کلان‌شهر اهواز را دچار اختلال کرده است.

وی با انتقاد از وضعیت فعلی ورودی‌های شهر و خیابان‌هایی نظیر سلمان فارسی افزود: رویکرد دستگاه قضایی در این زمینه، ساماندهی به جای برخورد سخت‌گیرانه است؛ چرا که ایجاد اشتغال و معیشت مردم در کنار انتظام‌بخشی به فضای شهری باید مدنظر قرار گیرد.

دادستان مرکز خوزستان تصریح کرد: ایجاد بازارچه‌های محلی در نقاط مختلف شهر، راهکاری مؤثر برای حمایت از مشاغل خرد و جلوگیری از انسداد معابر و رنجش شهروندان است که باید با فوریت از سوی شهرداری پیگیری شود.

خلفیان استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای را ضروری خواند و بیان کرد: برای موفقیت در اجرای این طرح‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها و نفوذ کلام متنفذین برای آگاهی‌بخشی به شهروندان الزامی است، زیرا همراهی و مشارکت مردم، ضامن به سرانجام رسیدن مطلوب طرح‌های شهری خواهد بود.

وی در پایان خواستار احصای دقیق چالش‌ها و آسیب‌های موجود و ارائه راهکارهای تخصصی توسط مناطق هشت‌گانه شهرداری برای رفع معضلات ترافیکی و سد معبر در اهواز شد.

کد مطلب 6877257

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    نظرات

    • علی IR ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۱
      15 1
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      دوتا مسئله هست اول اینکه واقعا چهره شهرو نابود کردن که هیچ باعث راه بندان شدن ..دوم .. واقعا چکار کنن تو این شرایط گرانی و بیکاری
    • مهدی IR ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۱
      16 1
      پاسخ
      بله متاسفانه ورودی و خروجی،به اصطلاح کلانشهر اهواز بخش زیادی از عرض جاده رو همین دست فروشان اشغال کردن که باعث بسیاری از تصادفات هستش
    • IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۱
      17 3
      پاسخ
      درتمام خوزستان باید ساماندهی شوند
    • امین IR ۲۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۱
      10 2
      پاسخ
      واقعا چهره شهر خراب کردن ترافیک هم درست کردن طلبکار هم هستن
    • خوزستان IR ۲۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۱
      8 0
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      سلام و خدا قوت، دوست دارم ساماندهی بدون تبعیض قومی صورت گیرد و همچنین ارائه خدمات
    • فارسی IR ۲۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۱
      9 0
      پاسخ
      با عرض خسته نباشید ،واقعآحرکت خوبیه اگر اجرا بشه ،ضمنآواسه اونایی که دارن از همین طریق امرار معاش می کنند باید جای مناسبی در نظر گرفته شود
    • علی IR ۲۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۱
      7 0
      پاسخ
      یک فکری برای سه راه خرمشهر کنید ترافیک افتضاحه بازارچه تنها راه است
    • عزیز IR ۰۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
      8 2
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      انشالله که اجرا بشه چهره شهر رو خراب کردن خیابان نادری امام کاوه واقعا برا اهواز زشته
    • آبی IR ۱۴:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
      3 0
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      اول فکری بحال خیابان نادری و امام کنند که تردد مشکل شده و مایه آبروریزی شده
    • امین IR ۰۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
      2 0
      پاسخ
      از شهر اهواز میان مراکز استانها بد شکلتر نداریم با وجود بی نظمی در دستفروشها و ماشینهای باری.تا وسط خیابون رو گرفتن چه خبره اینهمه بی نظمی

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