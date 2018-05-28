دفع زباله در مناطق کم برخوردار اهواز نامطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، سید ناصر موسوی نژاد عصر امروز در چهل و یکمین جلسه شورای شهر اهواز اظهار کرد: آب شرب توسط برخی که دارای تصفیه خانه های شخصی دارند با هزینه بالایی در سطح شهر خرید و فروش می شود. این کار بدون هیچ نظارتی در حال انجام است در حالی که ادارات و نهادهای مرتبط مثل شرکت آب و فاضلاب و اجرائیات شهرداری باید جلوی عرضه آب به این شکل را بگیرند.

وی افزود: علاوه بر این وضعیت، دفع زباله ها در مناطق کم برخوردار بسیار نامطلوب بوده و این موضوع در منطقه عین دو از سوی شهرداری منطقه دو و ۶ شهرداری اهواز در حال انجام است. شهردار و معاونت خدمات شهری باید نسبت به حل این مشکل که موجب نارضایتی مردم شده، اقدام کنند.

موسوی نژاد با بیان اینکه روند اجرای طرح آبرسانی به مناطق کوی علوی اهواز بسیار از سوی شرکت آب و فاضلاب اهواز مطلوب است، بیان کرد: امیدواریم این طرح به زودی به پایان برسد تا شاهد بهره مندی مردم از آب شرب سالم در این منطقه و دیگر مناطق کم برخوردار باشیم.

عضو شورای شهر اهواز گفت: از پلیس راهور اهواز درخواست همکاری در خصوص جلوگیری از ورود خودروهای سنگین به محله های شهری را داریم چرا که این امر موجب آزار و اذیت مردم شده است؛ شهرداری اهواز ضابط قضایی نیست و در این خصوص نمی تواند تذکری داشته باشد.

وی ادامه داد: راهور همچنین در خصوص برخورد با وانت بارهای میوه فروش باید تصمیم جدی اتخاذ کند چرا که این وانت بارها بخش قابل توجهی از عرض خیابان ها را گرفته و باعث ایجاد ترافیک سنگین می شوند. بخشی از ساماندهی این وانت بارها برعهده شهرداری است اما راهور نیز می تواند در این خصوص با شهرداری همکاری داشته باشد.