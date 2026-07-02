به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی، در دیدار با مسئولان شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان و مسئولان کمیته‌های این شورا به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، با اشاره به ابعاد پیچیده و چندوجهی پدیده مواد مخدر، اظهار داشت: مبارزه با این پدیده شوم نیازمند فعالیت در چند جبهه مختلف است و در این زمینه باید کلیه اقدامات به صورت مستمر، علمی و هم‌افزا صورت بگیرد.

عملکرد قابل قبول شورا اما نیازمند تلاش بیشتر در حوزه پیشگیری

استاندار لرستان خاطرنشان کرد: عملکرد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان و دستگاه‌های مرتبط قابل قبول است، اما باید تلاش‌های بیشتری در این زمینه به‌ویژه در حوزه پیشگیری از اعتیاد صورت بگیرد.

وی افزود: پیشگیری از اعتیاد، به‌مراتب کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر از درمان و مقابله با عوارض آن است و باید با رویکردهای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی، زمینه کاهش گرایش به مواد مخدر در جامعه فراهم شود.

تقدیر از مدیرکل آموزش و پرورش لرستان به پاس عملکرد شاخص

در ادامه این جلسه، عزت‌الله رشیدیان، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های انجام‌شده، گفت: در این دیدار به پاس اقدامات شاخص آموزش و پرورش در این زمینه، از همکاری‌های مؤثر سید عیسی سهرابی، مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، قدردانی شد.

کارنامه مناسب کمیته فرهنگی شورا در یک سال گذشته

رشیدیان افزود: کمیته فرهنگی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان به ریاست مدیرکل آموزش و پرورش استان، در یک سال گذشته از نظر برگزاری جلسات، پیگیری مصوبات و حضور فعال در این جلسات، کارنامه مناسبی داشته است.

بر این اساس، با حضور استاندار لرستان و رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، از مدیرکل آموزش و پرورش استان تقدیر به عمل آمد.

ضرورت مشارکت همه دستگاه‌ها در مبارزه با مواد مخدر

استاندار لرستان در پایان بر ضرورت مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی، رسانه‌ها و تشکل‌های مردمی در امر مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد و گفت: این پدیده، یک معضل اجتماعی است که تنها با همکاری و هم‌افزایی همه نهادها و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی قابل کنترل و کاهش خواهد بود.