اکبر رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای حضور مردم استان در مراسم تشییع رهبر شهید در تهران اظهار کرد: به محض اعلام برنامهریزی از سوی ستاد کشوری، ستاد استانی نیز به ریاست استاندار تشکیل شد و همه ظرفیتهای استان، بهویژه حوزه حملونقل و ترابری، پای کار آمدند، بر اساس هماهنگیهای انجامشده، نزدیک به 2 هزار و ۶۰۰ نفر از مردم استان با اتوبوس اعزام خواهند شد.
وی تصریح کرد: طبق خروجی سامانههای ثبتنام، پیشبینی ما این است که حدود ۶ هزار نفر نیز با خودروهای شخصی در مراسم شرکت کنند، بنابراین مجموعاً حدود ۸ هزار نفر یا حتی بیشتر از چهارمحالوبختیاری در این مراسم حضور خواهند داشت.
معاون هماهنگکننده سپاه حضرت قمر بنیهاشم (ع) با اشاره به زمانبندی اعزام افزود: کاروان استان روز یکشنبه به تهران اعزام میشود و در شهرداری منطقه ۶، دانشگاه تربیت مدرس، اسکان خواهند یافت، هماستانیها شب را در آنجا میگذرانند و روز پانزدهم تیرماه در مراسم تجریش شرکت میکنند و پس از پایان مراسم تشییع، به استان بازمیگردند.
رئیسی ادامه داد: برای مراسم وداع در روزهای سیزدهم و چهاردهم اعزام سازمانیافته نداریم، اما مردم میتوانند با خودروهای شخصی شرکت کنند، برای کسانی که در روز وداع حضور مییابند، امکان اسکان یکشبه در تهران پیشبینی شده است.
وی با اشاره به شرایط سخت مراسم بیان داشت: به دلیل گستردگی برنامه، طولانی بودن مسیر و گرمای هوا، توصیه جدی ما این است که سالمندان، افراد دارای بیماریهای قلبی، عروقی و ریوی، کسانی که ضعف سیستم ایمنی دارند و همچنین مادران دارای کودک خردسال در این مراسم شرکت نکنند.
معاون هماهنگکننده سپاه حضرت قمر بنیهاشم (ع) تاکید کرد: شرکتکنندگان باید فرهنگ اربعینی را رعایت کنند؛ صبر، استقامت، قناعت و رعایت حال دیگران بسیار مهم است، همراه داشتن یک کولهپشتی کوچک ضروری است، زیرا در طول مراسم دسترسی به آب و مواد غذایی محدود خواهد بود.
رئیسی یادآور شد: شرکتکنندگان حتماً آب معدنی، تنقلات، لوازم شخصی، پتو مسافرتی، کارت شناسایی معتبر و شماره تماس یکی از اعضای خانواده را همراه داشته باشند و مسیرها را بهخاطر بسپارند تا پس از مراسم بتوانند بهموقع به محل بازگشت برسند.
وی اضافه کرد: سامانه ۱۳۷ برای پاسخگویی به سؤالات مردم فعال است، همچنین شبکه خادمین شهدا که از فرزندان همین استان هستند، در محل مراسم حضور دارند و راهنماییهای لازم را ارائه خواهند داد، ما با تمام توان در خدمت هماستانیها هستیم.
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