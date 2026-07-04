سعیدی: تشییع امام شهید یک بیانیه‌ سیاسی معنوی ماندگار است

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: این روزها در غم تشییع و بدرقه مردی مجاهد و مبارز هستیم و پیشوایی را از دست دادیم که همه هستی خود را وقف عزت، استقلال و پیشرفت ایران و اسلام کرد. امام خامنه‌ای شهید همچون کوهی استوار در برابر طوفان‌ها ایستاد، علم مبارزه با استکبار و صهیونیسم جهانی را برافراشته ساخت و با تدبیر، حکمت و صلابت، انقلاب اسلامی را از پیچیده‌ترین بحران‌ها عبور داد.

این تشییع که عرصه ظهور محبوبیت بی‌نظیر رهبر انقلاب اسلامی در جهان امروز است با نابودی نقشه‌ها و انگاره‌های باطل از حکومت دینی، آغازگر شکل‌گیری گامی بلند به سوی تمدن اسلامی خواهد بود و افق فکری مسلمانان جهان را هر چه بیشتر در این زمینه به هم نزدیک کند. این همایش عظیم باید به عنوان یک حرکت بزرگ اجتماعی حول محور ولایت معرفی و روایت گردد؛ حرکتی که از عمق پیوند مردم با آرمان‌ها و ارزش‌های مورد اعتقادشان حکایت می‌کند.

تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی نه صرفاً یک آیین سوگواری بلکه یک عرصه مهم و یک مانور جهانی برای نمایش حقانیت ملت ایران و نیز تحکیم و تبلیغ رهبر سوم انقلاب اسلامی بوده و باید بستری برای بازنمایی و نمایش جنایات جنگی دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی علیه ملت مظلوم و مقتدر ایران و البته جبهه مقاومت باشد. در این خصوص گفتگوی ما را با مدیر حوزه‌های علمیه استان چهارمحال و بختیاری می‌خوانید.

مراسم تشییع امام شهید جلوه اقتدار مکتب حق است

حجت‌الاسلام والمسلمین اسحاق سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت ایام بدرقه و تشییع قائد شهید امت و با اشاره به اینکه سیره اهل‌بیت (ع) مبتنی بر تبدیل مصائب به فرصت‌های تبیین و پیروزی است، اظهار کرد: معتقدم که مراسم تشییع بزرگان و شهدای انقلاب اسلامی، فراتر از یک آیین ملی، یک «میدان جهاد تبیین» و «نمایشگاه اقتدار مکتبی» است و در روایت‌گری این مراسم باید پیوند میان «مظلومیت» و «اقتدار» را مورد توجه قرار دهیم.

مدیر حوزه‌های علمیه چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه تشییع امام شهید عرصه نمایش مظلومیت رهبر و ملت ایران است، ادامه داد: در این راستا استفاده از نمادهای هنری و رسانه‌ای برای نشان دادن خباثت دشمن در حذف فیزیکی رهبران الهی موضوعیت دارد و نباید صرفاً بر فقدان تمرکز کرد، بلکه باید بر «تروریسم دولتی» دشمنانِ تمدن‌سازی تأکید شود تا افکار عمومی جهان دریابد که استکبار برای پیشبرد اهداف خود به چه سطحی از ددمنشی سقوط کرده است.

وی نمایش اقتدار ایرانیان در این صحنه مهم جهانی را نیز مورد تأکید قرار داد و افزود: اقتدار در این میدان یعنی «تداوم» و مراسم باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که پیام اصلی آن «شهادت، پایان مسیر نیست، بلکه آغاز فصلی نو از هوشیاری ملت است» باشد. حضور پرشور و میلیونی، بهترین سند بر ناکامی راهبرد «حذف» دشمن است.

سعیدی با بیان اینکه این مراسم امتحان بزرگی برای همه ماست، تأکید کرد: اگر با اخلاص و هوشمندی عمل کنیم، خونِ مطهر رهبر شهیدمان نه تنها پیوند مردم با رهبری را مستحکم‌تر خواهد کرد، بلکه پتکی بر سر رژیم‌های تروریستی آمریکا و اسرائیل خواهد بود. ما در حوزه‌های علمیه، پشتیبان فکری و معنوی تمامی عزیزانی هستیم که برای برپایی هرچه باشکوه‌تر این حماسه تلاش می‌کنند.

مدیر حوزه‌های علمیه چهارمحال و بختیاری با یادآوری اینکه آیین تشییع رهبر شهید انقلاب یک «واقعه‌ معرفتی، سیاسی و اجتماعی» است که می‌تواند به یک «مانور استراتژیک» تبدیل شود، گفت: این مراسم از یک رویداد تاریخی گذرا به یک «بیانیه‌ سیاسی- معنوی ماندگار» تبدیل می‌شود که جهان را متوجه این حقیقت می‌کند: یک دوران به عنوان یک تجربه موفق تبدیل شده به چراغ راهی برای افق آینده و با رهبری و هدایت قائد سوم، این مسیر با شتابی فزاینده قلل پیشرفت را طی و قله نهایی را فتح خواهد کرد.

تشییع امام شهید یک واقعه‌ معرفتی، سیاسی و اجتماعی است

سعیدی ادامه داد: آیین تشییع رهبر شهید انقلاب، تجلی عینی یک «جامعه‌شناسی رسالت‌محور» است که ظرفیت‌های بی‌نظیری برای تمدن‌سازی نوین اسلامی فراهم می‌آورد. این آیین با پیوند دادن میان «عاطفه جمعی» و «آرمان‌گرایی»، می‌تواند پیوند میان شکوفایی روحی و ساختارهای اجتماعی را بازتعریف کند؛ به گونه‌ای که تمدن اسلامی نه بر پایه مادی‌گرایی صرف، بلکه بر پایه هم‌سویی اراده‌های توده‌ها با ارزش‌های متعالی بنا شود.

وی اظهار کرد: ساختار سازمان‌یافته و منسجم این تجمعات، الگویی از مدیریت اجتماعی بر پایه مشارکت خودجوش و وظیفه‌شناسی است که می‌تواند مدل جدیدی از حکمرانی اجتماعی را در تمدن نوین ارائه دهد.

سعیدی ادامه داد: این آیین همچنین با نمایش «وحدت در عین تنوع»، قدرت انسجام فرهنگی را نشان می‌دهد؛ ظرفیتی که برای عبور از تکه‌تکه شدن هویت‌ها در عصر جهانی‌سازی و ایجاد یک هویت تمدنی واحد و پویا ضروری است. این مراسم با سرشار بودن از روحیه شهادت طلبی و «تداوم راه قائد شهید»، معنای جدیدی از استمراری بودن تمدن اسلامی را تبیین می‌کند که در آن با بهره‌مندی از فرصت تشییع یک فرد عالم تاریخ‌ساز، به تقویت ریشه‌ها و پیوند میان نسل‌ها می‌انجامد.

مدرس حوزه علمیه با تأکید بر اینکه تشییع باشکوه و نمادین یک شخصیت والارتبه همچون امام شهید، صرفاً یک مراسم وداع نیست، بلکه یک «رویداد استراتژیک» برای بازآفرینی ارزش‌ها، تثبیت هویت و ارسال پیام‌های سیاسی-اعتقادی به جامعه جهانی است، افزود: در این راستا، مسئولیت‌ها میان نهادهای مختلف باید به گونه‌ای تقسیم شود که از «مراسم» به سمت «رسالت» حرکت کنند.

سعیدی با بیان اینکه در مسیر تشییع امام شهید، حوزه‌های علمیه به عنوان کانون تولید نظری و پاسدار اصالت، وظیفه اصلی خود را در تبدیل «عاطفه مذهبی» به «آگاهی معرفتی» قرار می‌دهند، تصریح کرد: رسالت حوزه در اینجا، فراتر از برگزاری مراسم‌های سنتی، تدوین و تبیین ابعاد فکری، اخلاقی و فلسفی زندگی قائد شهید است تا این ایام به فرصتی برای بازگشت به مبانی اصیل و تجدید میثاق با اصول باشد.