نکاتی برای سفر اربعین امسال؛ رزمایش اتحاد «امت مبعوث» در پیش است

خبرگزاری مهر- گروه استانها؛ ایام پیادهروی اربعین حسینی (ع) در مسیر نورانی و ملکوتی نجف اشرف تا کربلای معلی، در پیش است و امسال این همایش عظیم امت اسلامی خاصه شیعیان امیرالمومنین (ع) و عزاداران حضرت سیدالشهدا (ع) در حالی برگزار میشود که قلوب ایرانیان و همه ملتهای آزاده جهان داغدار شهادت مرجع و پیشوای مظلومان و نائب بر حق امام زمان (عج) آیتالله سیدعلی حسینی خامنهای است.
امسال میلیونها ایرانی مبعوث بعد از پنج ماه جنگ بیامان با شقیترین اشقیای جهان در میانه این جنگ تمامعیار و با وجود تهدیدات دشمن متخاصم، قدم در مسیر اربعین مینهند و به نیابت از امام شهیدشان و تمام شهدای گلگونکفن و به نیت سلامتی امام جدید انقلاب و پیروزی رزمندگان اسلام، قدم بر میدارند تا به دیدار دوست در حرم با صفایش مشرف شوند.
اربعین متفاوت امسال که در میانه جهاد خیابان و ضرورت حضور ملت مبعوث در سنگر خیابان جای گرفته است، قطعاً الزامات و تمهیدات ویژهتری هم نسبت به سالهای قبل باید داشته باشد، موضوعی که بهانه گفتگو با یکی از روحانیون فعال در این عرصه شد و از نظر خوانندگان گرامی میگذرد.
پیادهروی اربعین با پرچمهای سرخ انتقام
حجتالاسلام والمسلمین البرز رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید امت و تمامی شهدای والامقام جنگ اخیر علیه دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی و با اشاره به اینکه اربعین امسال در فضای خاص حماسی و متفاوت از سالهای گذشته برپا میشود، اظهار کرد: امسال مردم داغدار و رنجدیده، غیور و قهرمان کشورمان و امت اسلامی با درک عمیق از این فراز امام حسین (ع) که «هیهات من الذله» و «مِثْلِی لَا یُبَایِعُ مِثْلَ یزید» قدم در این مسیر سرخ حسینی مینهند.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه اهالی ولایی و شهیدپرور این استان امسال بالغ بر ۳۰ موکب را در مسیرهای پیادهروی از مرز شلمچه تا کربلای معلی برپا میدارند، ادامه داد: خادمان و موکبداران این استان اینروزها همچون سالهای گذشته با همتی والا در مسیر خدمت به زائران حسینی (ع) در حال اعزام و استقرار مواکب پیادهروی اربعین هستند.
رئیسی با پرداختن به برخی توصیههای کاربردی برای زوار حسینی (ع)، بیان کرد: به تعبیر امام شهیدمان، مردم عراق میزبان و ما میهمان این همایش عظیم معنوی هستیم لذا باید حق میزبانی و میهمانی را حفظ کنیم و همه زوار و خاصه موکبداران و مسئولان مواکب، مراقبت لازم را داشته باشیم.
این کارشناس مسائل دینی با اشاره به جنگ رمضان و شهادت جمعی از عزیزان خاصه رهبر شهیدمان، توضیح داد: امسال ایرانیان حاضر در نجف و کربلا درواقع مبلغان ابعاد این جنگ و مظلومیت، عزت و اقتدار ملت و کشورمان هستند لذا اکیداً توصیه میشود هموطنان پرچمهای مقدس ایران اسلامی و پرچمهای سرخ یا لثارات الحسین و یا لثارات الخامنهای را همراه داشته باشند و در مسیر برافراشته کنند. همچنین نمایش هر نماد یا تصویری که اشارهای به جنگ رمضان و جنایات آمریکایی صهیونی و البته عزت و سربلندی ایران دارد، در این سفر موضوعیت دارد.
حضور در پیادهروی اربعین باعث خالی ماندن سنگر خیابان نشود
رئیسی با تأکید بر حماسهآفرینی مردم وفادار عراق در تشییع پیکر مطهر امام شهید در نجف اشرف و کربلای معلی که خالصانه و صادقانه پذیرای اولین زائر اربعین امسال شدند، افزود: این حضور تاریخی حکایت از پیوند عمیق دو ملت بزرگ ایران و عراق دارد که خوب است در این همایش عظیم معنوی این نکته راهبردی را در تعامل با برادران عراقی همواره مدنظر قرار دهیم.
وی با تأکید بر اینکه فعالیت مواکب و خدمترسانی به زائران حسینی (ع) از هشتم صفر آغاز شده و تا حداقل سه روز بعد اربعین ادامه دارد، گفت: به زائران توصیه میشود که تا میتوانند سفر خود را کوتاه کنند و طوری برنامهریزی داشته باشند که پس از حداکثر سه روز به وطن بازگردند تا سنگر جهاد در خیابان خالی نماند. این توصیه خاصه در شرایط حساس کنونی که دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی نقشههای شوم در سر دارد، بسیار مهم است.
این فعال فرهنگی و اجتماعی با بیان اینکه زائران حسینی امسال خونخواه امام شهیدشان هستند، گفت: ما امسال با شعار «انتقام، انتقام» در تداوم خونخواهی سیدالشهدا (ع) و شهدای کربلا، خونخواه قائد امت و تمام شهدای گلگونکفن جنگ رمضان بهویژه کودکان مظلوم و بیگناه مینابی هستیم. همچنین پیادهروی زائران حسینی جلوههای زیبایی از اتحاد مقدس ملت مبعوث را در چشم جهانیان آشکار خواهد ساخت.
رئیسی اظهار کرد: به زائران اربعین حسینی توصیه میشود در طول مسیر یاد و نام شهدا بهویژه شهدای اخیر، شهدای مدافع حرم و مقاومت اسلامی را پاس بدارند، تصاویری از شهدا را همراه داشته باشند و در موقعیتهای مختلف تبلیغ و معرفی یا بر روی کولهپشتی خود نصب کنند.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در ستاد بازسازی عتبات عالیات استان با تأکید بر اینکه زائران حسینی راهبردها و قوانین کشور عراق را رعایت کنند، گفت: از زائران به عنوان سفیران ایران اسلامی، پیروان قائد شهید امت و نمایندگان شهدای والامقام تقاضا میشود حجاب را رعایت کنند، از اسراف و افراط در استفاده از مواد خوراکی در بین راه پرهیز کنند، هر زائری خود را مکلف بداند که مسائل امنیتی، ایمنی، ترافیکی، نظافتی، بهداشتی و ... را در طول مسیر بهخوبی رعایت کند، همچنین حرمتها و شئون اربعین حسینی، قوانین کشور میزبان و مواردی از این دست را رعایت کنند.
تلاوت قرآن و حضور پررنگ در نمازهای جماعت مواکب
رئیسی شرکت در برنامههای فرهنگی و معنوی مواکب و خاصه حضور در نمازهای جماعت را نیز یادآور شد و افزود: جا دارد که زائران حضرت در مسیر تشرف به کربلای معلی به تأسی از ایشان، تلاوت قرآن و اقامه نماز جماعت اول وقت را در رأس کار قرار دهند؛ از زائران اربعین میخواهم که قرآن به همراه داشته و در طول مسیر ذکر آیات قرآن را همواره بر لب داشته باشند. همچنین موکبداران و ائمه جماعات مواکب، در نمازهای جماعت برنامه تلاوت قرآن را به نیت شهدا خاصه امام شهید و سلامتی امام سوم انقلاب، آیتالله سیدمجتبی خامنهای حفظه الله پیشبینی کنند.
وی با تأکید بر حرکت گروهی و کاروانی و پرهیز از حرکت به صورت تنها خاصه برای بانوان، بیان کرد: زائران حتیالامکان خواب و استراحت کافی داشته باشند، در خنکی شب و اول صبح حرکت کنند، مراقب وسایل شخصی خود باشند و شماره همراه خود را روی وسایل خودشان نصب کنند تا در صورت گم شدن، راحتتر پیدا شود.
امام جماعت مسجد امام علی (ع) محله گودال چشمه شهرکرد از برپایی دوره آموزشی سفر زیارتی اربعین ویژه زائران خبر داد و گفت: عموم زائران حسینی که قصد تشرف دارند، برای بهرهمندی از این کلاسها میتوانند از ساعت ۱۸ روزهای یکشنبه و دوشنبه، فردا و پسفردا، به این مسجد مراجعه کنند.
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