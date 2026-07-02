روانبخش: مراسم تشییع فرصتی برای قدردانی از خدمات رهبر شهید است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش صبح پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان قم با تسلیت شهادت رهبر انقلاب و قدردانی از تلاش مسئولان و عوامل اجرایی برگزاری مراسم اظهار کرد: همه مجموعه‌های اجرایی در روزهای گذشته با تلاش شبانه‌روزی در میدان خدمت حضور داشته‌اند تا آیین وداع و تشییع رهبر شهید در شأن جایگاه والای ایشان برگزار شود.



وی افزود: امام خمینی (ره) همواره بر ضرورت پشتیبانی از ولایت فقیه تأکید داشتند و ملت ایران نیز با عمل به این توصیه، در طول سال‌های گذشته از نظام اسلامی صیانت کرده و اجازه نداده‌اند آسیبی متوجه کشور شود.



نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رهبر شهید در شرایطی مسئولیت هدایت کشور را بر عهده گرفت که ایران اسلامی دوران دشوار پس از جنگ تحمیلی را پشت سر می‌گذاشت و در طول سال‌های رهبری خود، کشور را به جایگاهی رساند که به قدرت برتر منطقه تبدیل شد.



وی تصریح کرد: تحقق اهداف ترسیم شده در افق چشم‌انداز و اقتدار جمهوری اسلامی در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله دستاوردهای دوران رهبری ایشان بود که آثار آن در تحولات سال‌های اخیر نیز نمایان شد.



مسئولان چار خطای محاسباتی نشوند



روانبخش گفت: مردم ایران نشان داده‌اند که در مسائل اساسی دچار خطای محاسباتی نمی‌شوند، اما گاهی ممکن است برخی مسئولان در تحلیل جایگاه ولایت فقیه دچار برداشت نادرست شوند.



وی افزود: جایگاه ولی فقیه، جایگاهی ممتاز و متفاوت از سایر مسئولیت‌های حکومتی است و نباید با سایر مناصب اجرایی یا مدیریتی هم‌تراز تلقی شود.



نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بزرگان حوزه علمیه نیز همواره بر ویژگی‌های ممتاز رهبری دینی تأکید داشته‌اند و این جایگاه را دارای ابعاد ویژه‌ای دانسته‌اند که با سایر مسئولیت‌ها قابل مقایسه نیست.



وی خاطرنشان کرد: نقل دیدگاه‌های شخصیت‌هایی همچون علامه طباطبایی، آیت‌الله مصباح یزدی و آیت‌الله بهجت درباره جایگاه رهبری، بیانگر نگاه ویژه آنان به مسئولیت خطیر ولایت در جامعه اسلامی است.



ولایت فقیه جایگاهی ممتاز دارد



روانبخش اظهار کرد: مسئولان باید در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات خود، جایگاه ولایت را با دقت بیشتری مورد توجه قرار دهند و از هرگونه خطای محاسباتی در این زمینه پرهیز کنند.



وی افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که رهنمودهای رهبر شهید در مقاطع مختلف، نقش تعیین‌کننده‌ای در عبور کشور از بحران‌ها و پیشبرد اهداف نظام اسلامی داشته است.



نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: شناخت صحیح جایگاه ولایت، زمینه‌ساز انسجام بیشتر و حرکت هماهنگ‌تر مسئولان در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی خواهد بود.



باید بهترین بدرقه برای رهبر شهید رقم بخورد



روانبخش گفت: رهبر شهید نزدیک به چهار دهه مسئولیت هدایت امت اسلامی را بر عهده داشت و این مراسم، فرصتی برای قدردانی از مجاهدت‌ها و خدمات ارزشمند ایشان است.



وی افزود: امیدواریم همه دست‌اندرکاران با نهایت توان برای برگزاری باشکوه این آیین تلاش کنند و مردم نیز با حضور گسترده خود، بهترین بدرقه را برای رهبر شهید رقم بزنند.



نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدواریم با توفیق الهی، همه کسانی که در برگزاری این مراسم نقش دارند، بتوانند وظیفه خود را به شایستگی انجام دهند و این رویداد بزرگ به شکلی درخور شأن ولایت و انقلاب اسلامی در تاریخ ماندگار شود.