به گزارش خبرنگار مهر، قدسیه آبشناس ظهر چهارشنبه در نشست با اصحاب رسانه اظهار کرد: سفر رئیس سازمان بهزیستی کشور و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به گلستان دستاوردهای مهمی برای استان به همراه داشت که مهم‌ترین آن ایجاد هزار فرصت شغلی و ساخت ۴۰۰ واحد مسکونی برای جامعه هدف بهزیستی در سال ۱۴۰۵ است.

مدیرکل بهزیستی گلستان افزود: در جریان این سفر، جلسات متعددی با مسئولان استانی، مدیران شهرستانی و دستگاه‌های اجرایی برگزار شد و بسیاری از مسائل و مطالبات جامعه هدف بهزیستی مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه بهزیستی با وجود گستردگی وظایف و خدمات، بدون مشارکت مردم و خیران نمی‌تواند پاسخگوی همه نیازها باشد، گفت: پشت هر پرونده مددکاری، داستانی از رنج، محرومیت و نیاز وجود دارد و همراهی مردم و رسانه‌ها می‌تواند در کاهش مشکلات این قشر اثرگذار باشد.

آبشناس با اشاره به اجرای پویش «ولیمه مهربانی حجاج» اظهار کرد: در این طرح از حجاج دعوت شده تا بخشی از هزینه ولیمه‌های پس از بازگشت از سفر معنوی حج را برای تأمین هزینه‌های درمان، جهیزیه و مسکن مددجویان اختصاص دهند.

وی همچنین از آغاز پویش «بنای مهربانی» همزمان با دهه ولایت خبر داد و افزود: تأمین ۱۳ هزار بسته معیشتی، چهار هزار و ۳۰۰ بسته بهداشتی ویژه معلولان دارای ضایعه نخاعی و زمین‌گیر و حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل از مهم‌ترین اهداف این پویش است.

مدیرکل بهزیستی گلستان با اشاره به افزایش هزینه‌های تأمین اقلام بهداشتی برای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید، گفت: کمک‌های دولتی به تنهایی پاسخگوی نیاز این افراد نیست و مشارکت خیران می‌تواند بخش مهمی از این مشکلات را مرتفع کند.

وی از اجرای طرح ملی سنجش سلامت روان و فعالیت شبانه‌روزی سامانه «صدای مشاور ۱۴۸۰» خبر داد و افزود: این سامانه به صورت ۲۴ ساعته خدمات مشاوره رایگان روانشناختی را به شهروندان ارائه می‌دهد و می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سلامت روان جامعه نقش مؤثری داشته باشد.

آبشناس همچنین با اشاره به فعالیت بیش از ۱۱ هزار داوطلب در قالب طرح «سلام محله» و شبکه داوطلبان بهزیستی در استان گفت: استفاده از ظرفیت‌های مردمی، مسئولیت‌های اجتماعی و مشارکت خیران یکی از مهم‌ترین راهکارهای توانمندسازی جامعه هدف و توسعه خدمات حمایتی در استان است.