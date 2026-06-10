  1. استانها
  2. همدان
۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۱

اجرای پویش «بنای مهربانی» به نفع مددجویان بهزیستی در همدان

اجرای پویش «بنای مهربانی» به نفع مددجویان بهزیستی در همدان

همدان- مدیرکل بهزیستی همدان گفت: اجرای پویش «بنی مهربانی» از ۳ تا ۲۵ خرداد ماه ادامه دارد و هدف اصلی آن بسیج ظرفیت‌های مردمی و اقتصادی برای کاهش مشکلات مددجویان است.

فریدالدین حجت‌الاسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری پویش «بنای مهربانی»، اظهار کرد: پویش «بنای مهربانی» فراتر از یک جمع‌آوری کمک ساده، حرکتی منسجم با مشارکت نهادهای مردمی، گروه‌های جهادی و بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شود که با تکیه بر سنت حسنه انفاق برای حمایت از جامعه هدف بهزیستی طراحی شده است.

وی با اشاره به سرفصل‌های حمایتی این پویش تصریح کرد: کمک به تأمین جهیزیه نوعروسان، هزینه‌های تحصیلی مددجویان، درمان، اشتغال پایدار و همچنین تأمین اقلام ضروری زندگی، از محورهای اصلی برنامه‌ریزی شده در این پویش است.

مدیرکل بهزیستی استان همدان با تأکید بر اصل حفظ کرامت انسانی در تمامی فرآیندها، خاطرنشان کرد: تمامی سازوکارهای اجرایی در این پویش با هدف ارائه حمایت‌های آبرومندانه و تقویت عزت‌نفس مددجویان طراحی شده است.

وی افزود: برای تحقق اهداف این پویش در استان، تأمین ۷ هزار و ۴۰۸ بسته معیشتی، ۲ هزار و ۱۹۹ بسته لوازم بهداشتی و همچنین بازگرداندن ۱۵ کودک بازمانده از تحصیل به چرخه آموزش هدف‌گذاری شده است.

حجت الاسلامی ضمن دعوت از عموم مردم، خیران و هیئت‌های مذهبی برای پیوستن به این پویش، بیان کرد: علاوه بر کمک‌های نقدی، امکان دریافت نذورات و کمک‌های غیرنقدی مانند اقلام غذایی و خدمات داوطلبانه از طریق ادارات بهزیستی، مراکز «مثبت زندگی» و مؤسسات خیریه تحت نظارت فراهم است.

مدیرکل بهزیستی استان همدان یادآور شد: عواید حاصل از این پویش در حوزه‌های تخصصی از جمله ویزیت پزشکان، خدمات دارویی و پاراکلینیکی، خدمات حقوقی و قضایی و همچنین امور فنی‌مهندسی هزینه خواهد شد.

گفتنی است؛ خیران می‌توانند کمک‌های نقدی خود را از مسیر سامانه اینترنتی http://www.mosharekat.behzisti.ir و یا شماره حساب ۴۱۶۵۰۳۴۵۴۱۷۲۴۰۱۱ نزد بانک مرکزی، شماره کارت ۶۳۶۷۹۵۷۰۶۹۲۷۸۳۹۳ به نام مشارکت‌های مردمی بهزیستی استان همدان، شماره شبا IR۲۱۰۱۰۰۰۰۴۱۶۵۰۳۴۵۴۱۷۲۴۰۱۱ به نام مشارکت‌های سازمان بهزیستی کشور اهدا کنند.

کد مطلب 6855834

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها