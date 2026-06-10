اجرای پویش «بنای مهربانی» به نفع مددجویان بهزیستی در همدان

فریدالدین حجت‌الاسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری پویش «بنای مهربانی»، اظهار کرد: پویش «بنای مهربانی» فراتر از یک جمع‌آوری کمک ساده، حرکتی منسجم با مشارکت نهادهای مردمی، گروه‌های جهادی و بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شود که با تکیه بر سنت حسنه انفاق برای حمایت از جامعه هدف بهزیستی طراحی شده است.

وی با اشاره به سرفصل‌های حمایتی این پویش تصریح کرد: کمک به تأمین جهیزیه نوعروسان، هزینه‌های تحصیلی مددجویان، درمان، اشتغال پایدار و همچنین تأمین اقلام ضروری زندگی، از محورهای اصلی برنامه‌ریزی شده در این پویش است.

مدیرکل بهزیستی استان همدان با تأکید بر اصل حفظ کرامت انسانی در تمامی فرآیندها، خاطرنشان کرد: تمامی سازوکارهای اجرایی در این پویش با هدف ارائه حمایت‌های آبرومندانه و تقویت عزت‌نفس مددجویان طراحی شده است.

وی افزود: برای تحقق اهداف این پویش در استان، تأمین ۷ هزار و ۴۰۸ بسته معیشتی، ۲ هزار و ۱۹۹ بسته لوازم بهداشتی و همچنین بازگرداندن ۱۵ کودک بازمانده از تحصیل به چرخه آموزش هدف‌گذاری شده است.

حجت الاسلامی ضمن دعوت از عموم مردم، خیران و هیئت‌های مذهبی برای پیوستن به این پویش، بیان کرد: علاوه بر کمک‌های نقدی، امکان دریافت نذورات و کمک‌های غیرنقدی مانند اقلام غذایی و خدمات داوطلبانه از طریق ادارات بهزیستی، مراکز «مثبت زندگی» و مؤسسات خیریه تحت نظارت فراهم است.

مدیرکل بهزیستی استان همدان یادآور شد: عواید حاصل از این پویش در حوزه‌های تخصصی از جمله ویزیت پزشکان، خدمات دارویی و پاراکلینیکی، خدمات حقوقی و قضایی و همچنین امور فنی‌مهندسی هزینه خواهد شد.

گفتنی است؛ خیران می‌توانند کمک‌های نقدی خود را از مسیر سامانه اینترنتی http://www.mosharekat.behzisti.ir و یا شماره حساب ۴۱۶۵۰۳۴۵۴۱۷۲۴۰۱۱ نزد بانک مرکزی، شماره کارت ۶۳۶۷۹۵۷۰۶۹۲۷۸۳۹۳ به نام مشارکت‌های مردمی بهزیستی استان همدان، شماره شبا IR۲۱۰۱۰۰۰۰۴۱۶۵۰۳۴۵۴۱۷۲۴۰۱۱ به نام مشارکت‌های سازمان بهزیستی کشور اهدا کنند.