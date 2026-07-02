به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب نژادمحمد در جلسهٔ شورای برنامه‌ریزی و توسعهٔ استان اظهار کرد : ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از این منابع درآمدی مربوط به مالیات و مابقی نیز شامل سایر درآمدها بوده است.

وی افزود: ۹۷/۵ درصد درآمد عمومی استان اردبیل از محل مالیات است و امسال نیز این رقم تا دو برابر افزایش یافته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: سال گذشته، ما به بیش از ۹۹/۵ درصد تعهدات درآمدی خود دست پیدا کردیم و ۱۰۰ درصد وصولی منابع درآمدی از محل مالیات را شاهد بودیم.

نژادمحمد خاطرنشان کرد: امسال بدون در نظر گرفتن وضعیت خاص در کشور، برای استان اردبیل تا دو برابر رشد منابع درآمد مالیاتی را اعمال کردند که با توجه به معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده، کسب این منابع بسیار سخت خواهد بود.

وی بیان کرد: همکاران ما تلاش خواهند کرد تا از روش‌های مختلف برای افزایش منابع درآمدی استان استفاده کنند که در سه‌ماههٔ اول امسال نیز ۵۲ درصد وصول منابع درآمد مالیاتی را نظاره‌گر هستیم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل تصریح کرد: عمدهٔ منابع درآمد مالیاتی استان از محل مالیات بر مشاغل است و معافیت‌های اعلام شده، قطعاً تأثیرگذار در وصولی منابع درآمد مالیاتی خواهد بود.

نژادمحمد در ادامه ضرورت تسهیل‌گری در صدور مجوز برای فعالان اقتصادی را یادآور شد و گفت: باید به نحوی عمل کنیم تا بعد از دو سه سال، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان از چرخهٔ فعالیت خود ناامید نشوند.

وی از کارگروه‌های زیربنایی خواست تا با الگو قرار دادن آمایش سرزمینی و در نظر گرفتن سایر ضوابط، در بستر پنجرهٔ واحد صدور مجوزها، در سریع‌ترین زمان پاسخگوی استعلامات بوده و مجوز لازم را برای سرمایه‌گذاران صادر کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل بیان کرد: تمام تلاش ما بر این است تا در این بستر، کمترین نارضایتی برای فعالان اقتصادی ایجاد شده و به نوعی تسهیل‌گری در این بخش را با نگاهی درست و واقع‌بینانه نظاره‌گر باشیم.