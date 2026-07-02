به گزارش خبرگزاری مهر، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) در پیامی اعلام کرد: «تنگه هرمز میدان بازی آمریکای متجاوز نیست، بلکه قلمرو حاکمیت مسلم جمهوری اسلامی ایران است. امنیت و حفظ ثبات این آبراه حیاتی، خط قرمز نیروهای مسلح قدرتمند ایران اسلامی می‌باشد.

تمام شناورهای نفتکش و تجاری موظفند برای هرگونه تردد امن از تنگه هرمز، از مسیری که ایران تعیین نموده است، اقدام نمایند.

هرگونه عدم تمکین و خروج از مسیر تعیین‌شده یا بی‌توجهی به پروتکل‌های ناوبری جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز، با پاسخ بی‌درنگ و مقتدرانه نیروهای مسلح مواجه شده و امنیت شناورهای متخلف را به خطر خواهد انداخت.

همچنین، مسئولیت هرگونه تلاش برای دخالت در امور امنیتی یا هرگونه اقدام مخل در تنگه هرمز توسط آمریکا، تهدیدی علیه حاکمیت ملی ایران تلقی می‌گردد و با واکنش سریع و قاطع روبرو خواهد شد.»