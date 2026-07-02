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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۹

دخالت آمریکا در تنگه هرمز با واکنش قاطع نیروهای مسلح مواجه می‌شود

دخالت آمریکا در تنگه هرمز با واکنش قاطع نیروهای مسلح مواجه می‌شود

قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) تاکید کرد: هرگونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز با واکنش قاطع و سریع نیروهای مسلح مواجه می‌شود. ‌

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) در پیامی اعلام کرد: «تنگه هرمز میدان بازی آمریکای متجاوز نیست، بلکه قلمرو حاکمیت مسلم جمهوری اسلامی ایران است. امنیت و حفظ ثبات این آبراه حیاتی، خط قرمز نیروهای مسلح قدرتمند ایران اسلامی می‌باشد.

تمام شناورهای نفتکش و تجاری موظفند برای هرگونه تردد امن از تنگه هرمز، از مسیری که ایران تعیین نموده است، اقدام نمایند.

هرگونه عدم تمکین و خروج از مسیر تعیین‌شده یا بی‌توجهی به پروتکل‌های ناوبری جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز، با پاسخ بی‌درنگ و مقتدرانه نیروهای مسلح مواجه شده و امنیت شناورهای متخلف را به خطر خواهد انداخت.

همچنین، مسئولیت هرگونه تلاش برای دخالت در امور امنیتی یا هرگونه اقدام مخل در تنگه هرمز توسط آمریکا، تهدیدی علیه حاکمیت ملی ایران تلقی می‌گردد و با واکنش سریع و قاطع روبرو خواهد شد.»

کد مطلب 6877368
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • سعید IR ۱۵:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۱
      1 1
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      باید همه سوخت رسان ها و بالگردهای امریکایی رو بر فراز تنگه هرمز یا در دریای عمان بزنیم چه لزومی داره اینا بیان امنیت ایران رو تهدید کنند اینا برای کارهای جاسوسی میان که این خودش خیلی خطرناک هست برای امنیت ملی ما
    • IR ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۱
      0 1
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      کاری کنید شیطان بزرگ پایگاههای نظامی غیرقانونی خودش را در کشورهای ذلیل عرب منطقه جمع کند ازاله شود و فرار کند به آن ور دنیا که از آن خرابشده آمده اینجا مرگ بر امریکاو اسراییل

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