ادای احترام به کودکان شهید میناب با برگزاری یک جلسه نمایشنامه خوانی

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه نمایشنامهخوانی «گنبد کبود» به عنوان دومین بخش از سهگانه نمایشی «قتلی از کلاغها» با نویسندگی، کارگردانی و تهیهکنندگی مهدی امیری، ساعت ۱۷ روز سهشنبه ۱۶ تیر در عمارت نوفللوشاتو برگزار میشود.
در این اجرا به یاد ۱۶۸ کودک شهید مدرسه میناب، از ۱۶۸ کودک کار نیز میزبانی خواهد شد.
نخستین بخش این سهگانه با عنوان «قتلی از کلاغها» قرار بود ۹ اسفند سال گذشته اجرا شود، اما همزمانی آغاز اجرا با جنگ تحمیلی رمضان مانع از اجرای آن شد. از اینرو «گنبد کبود» بهعنوان ادامه این روایت، نخستین اثری است که مخاطبان از جهان نمایشی این سهگانه تماشا خواهند کرد.
«گنبد کبود» روایت گر نویسندهای نامدار است که باور دارد اندیشههایش دیگر کارایی گذشته را ندارند. هراس از کشته شدن به دست گروههایی که روزگاری آنان را نقد کرده است، او را در موقعیتی قرار میدهد که مرز میان زندگی و مرگ هر لحظه باریکتر میشود. این اثر با فضایی گروتسک، انتزاعی و روایتی غیرخطی، گرههای دراماتیک خود را شکل میدهد.
کرامت رودساز، روزبه اختری، میترا مقدمی و علی برجی بازیگران این نمایشنامهخوانی هستند و مدیسا رژهم نیز بهعنوان راوی حضور دارد. همچنین عرفان سعیدی بهعنوان دستیار کارگردان و برنامهریز، ترلان شیرعلی طراح پوستر و محمد دانشور مدیر و مشاور رسانهای این اثر هستند.
مهدی امیری، تهیهکننده اثر، اعلام کرده است که به یاد ۱۶۸ کودک شهید مدرسه میناب، در این اجرا از ۱۶۸ کودک کار میزبانی و به آنان کمکهزینه تحصیلی اهدا خواهد شد.
علاقهمندان میتوانند برای تهیه بلیت این نمایشنامهخوانی به سامانه تیوال مراجعه کنند.
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