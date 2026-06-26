آغاز دومین دوره «ایرانی خوانی» سنگلج با حضور هنرمندان نابینا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، فصل دوم ویژه برنامه «ایرانی خوانی» تماشاخانه سنگلج روز سه شنبه ۹ تیر با خوانش نمایشنامه «شب واقعه» به نویسندگی محمد عارف، کارگردانی سایه همایی و خوانش هنرمندان نابینا و کم بینا آغاز می شود.

این نمایشنامه که محمد عارف آن را در سال ۱۳۷۹ نوشته به سرنوشت خولی پس از بازگشت از کربلا می پردازد.

«شب واقعه» کاری از گروه تئاتر آرشک به سرپرستی مجتبی گوهرخای است که سایه همایی آن را کارگردانی و معصومه دیبائیان نیز به عنوان دستیار کارگردان و منشی صحنه با این گروه همکاری می‌کند.

حسین رجب فردی (نقش خولی)، مریم قاسمی اقدم (نقش غزاله)، مینا دهقانی (نقش حلیمه) به عنوان خوانش گر و سایه همایی نیز شرح صحنه را خواهد خواند.

نمایشنامه خوانی «شب واقعه» با همراهی نوازندگان سعید یوسفی و حمیدرضا فلاح نژاد اجرا می شود.

دومین دور ایرانی خوانی سنگلج با حضور پنج نمایشنامه به قلم پنج نمایشنامه نویس از نسل‌های مختلف تئاتری طراحی شده است.

ایرانی خوانی سنگلج سه شنبه هر هفته ساعت ۱۷ در کافه تئاتر و سالن انتظار تماشاخانه سنگلج برگزار می شود.

این برنامه بلیت فروشی ندارد و حضور برای عموم علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.