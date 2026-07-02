۴ هزار مترمربع از پارک جنگلی فارسیان از تصرف غیرقانونی خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس احمدیزاده از رفع تصرف بخشی از اراضی پارک جنگلی فارسیان خبر داد و اظهار کرد: حدود چهار هزار مترمربع از این اراضی که بهصورت غیرقانونی تصرف شده و در آن کافه و آلاچیق احداث شده بود، از ید متصرف خارج شد.
وی افزود: پس از بررسیهای میدانی و احراز تصرف غیرقانونی در این محدوده، دستگاه قضایی به موضوع ورود کرد و دستور فوری پلمب محل صادر شد.
احمدیزاده ادامه داد: با اجرای این دستور، فعالیت واحد متخلف متوقف و اراضی تصرفشده آزاد شد. همچنین یک نفر بازداشت و با تشکیل پرونده قضایی، اتهام تصرف غیرقانونی اموال دولتی برای وی مطرح شده است.
دادستان عمومی و انقلاب گالیکش ادامه داد: دستور جمعآوری آلاچیقها و سایر مستحدثات غیرمجاز و رفع کامل آثار تصرف نیز صادر شده و دستگاههای مسئول مأمور اجرای این حکم هستند.
وی با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با متخلفان، اظهار کرد: هرگونه تصرف و بهرهبرداری غیرمجاز از اراضی عمومی، منابع طبیعی و انفال با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
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