شهدا با ایثار جان خود امنیت و آرامش را برای جامعه به ارمغان آوردند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین‌رضا رشیدی پیس از ظهر پنجشنبه در دیدار با خانواده شهید فراجا، استواریکم محمد حسن‌بیگی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: امنیت و آرامش امروز جامعه مرهون جانفشانی و ایثار مردان بزرگی است که از جان خود برای حفظ ارزش‌های انقلاب و امنیت کشور گذشتند.

وی خانواده‌های معظم شهدا را سرمایه‌های ارزشمند نظام اسلامی دانست و افزود: شهدا هستی خود را نثار کردند تا مردم در امنیت و آرامش زندگی کنند و به همین دلیل تکریم خانواده‌های معظم شهدا وظیفه‌ای همگانی و ادای دینی به ایثارگری‌های آنان است.

جانشین فرمانده انتظامی استان کردستان با تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت، تصریح کرد: یاد و نام شهدا همواره چراغ راه خدمتگزاران نظام خواهد بود و خدمت به خانواده‌های آنان از مهم‌ترین اولویت‌های مجموعه انتظامی است.

در پایان این دیدار، سرهنگ رشیدی با اهدای لوح تقدیر، از صبر، استقامت و ایثار خانواده شهید والامقام استواریکم محمد حسن‌بیگی تجلیل کرد.