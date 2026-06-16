به گزارش خبرگزاری مهر، آیین نکوداشت نخستین سالگرد جنگ ۱۲ روزه، اغتشاشات و گرامیداشت یاد و خاطره مدافعان نظم و امنیت، روز سهشنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۵ با حضور خانوادههای معظم شهدا، جمعی از مسئولان، فرماندهان نظامی و انتظامی و اصحاب رسانه در استان لرستان برگزار شد.
امنیت، ولایت و فرهنگ ایثار و شهادت؛ بزرگترین نعمتهای الهی
در این مراسم، سردار محمدرضا هاشمیفر، فرمانده انتظامی استان لرستان ضمن تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، امنیت، ولایت و فرهنگ ایثار و شهادت را از بزرگترین نعمتهای الهی برشمرد.
وی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران امروز به برکت خون پاک شهدا، رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و صبوری و استقامت خانوادههای معظم شهدا، از جایگاهی عزتمند و مقتدر در منطقه و جهان برخوردار است.
اقتدار ایران اسلامی مرهون ایثارگریهای شهدا است
وی با اشاره به نقش بیبدیل شهدا در صیانت از استقلال، امنیت و آرامش کشور افزود: اقتدار و سربلندی ایران اسلامی در عرصههای مختلف مرهون ایثارگریها و جانفشانیهای مردان و زنانی است که در مسیر دفاع از میهن، ارزشهای اسلامی و آرمانهای انقلاب اسلامی از جان خود گذشتند.
زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست
فرمانده انتظامی لرستان با یادآوری فرمایش تاریخی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه «زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست»، تصریح کرد: امروز همه ما وظیفه داریم با حفظ آرمانهای شهدا و ادامه راه پرافتخار آنان، در برابر توطئهها، تهدیدها و هجمههای دشمنان با بصیرت، وحدت و اقتدار ایستادگی کنیم.
مدافعان نظم و امنیت، ارمغانآور آرامش برای ملت ایران
سردار هاشمیفر همچنین با تجلیل از رشادتهای مدافعان نظم و امنیت خاطرنشان کرد: شهدا با نثار جان خویش، امنیت، آرامش و آسایش را برای ملت ایران به ارمغان آوردند و ما نیز در برابر خانوادههای معظم شهدا و تمثال نورانی این عزیزان عهد میبندیم که تا پای جان پاسدار امنیت، عزت و اقتدار ایران اسلامی باشیم.
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت؛ ضامن استمرار امنیت و پیشرفت کشور
وی در ادامه بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت در جامعه تأکید کرد و گفت: پاسداشت یاد شهدا و انتقال ارزشهای متعالی آنان به نسلهای آینده، ضامن استمرار امنیت، همبستگی ملی و پیشرفت کشور خواهد بود.
گفتنی است این مراسم با حضور خانواده معظم 16 شهید انتظامی، سردار محمدرضا هاشمیفر، فرمانده انتظامی استان لرستان، سردار نعمتالله باقری، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع)، سرهنگ نیکروش، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان و جمعی از مسئولان فرهنگی و اصحاب رسانه برگزار شد.
در پایان این آیین، با اهدای لوح سپاس و هدایایی از خانوادههای معظم شهدای انتظامی تجلیل به عمل آمد و یاد و خاطره شهدای امنیت و مدافعان نظم و آرامش کشور گرامی داشته شد.
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