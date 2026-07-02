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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۳

برج میلاد چه روزهایی تعطیل است؟

برج میلاد چه روزهایی تعطیل است؟

هم‌زمان با برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، تعطیلی چهارروزه پایتخت، برج میلاد از فردا تعطیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌زمان با برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، تعطیلی چهارروزه پایتخت، اعلام عزای عمومی و همچنین میزبانی این مجموعه از زائران، برج میلاد تا پایان روز پنج‌شنبه ۱۸ تیرماه تعطیل بوده و امکان بازدید شهروندان از این مجموعه فرهنگی و گردشگری وجود نخواهد داشت.

بر این اساس، برج میلاد از روز جمعه ۱۲ تیرماه تا پایان روز پنج‌شنبه ۱۸ تیرماه، صرفاً به‌منظور میزبانی و ارائه خدمات به زائران مراسم وداع و تشییع فعالیت خواهد کرد و پذیرای بازدیدکنندگان عمومی نخواهد بود.

در این مدت، امکان بازدید از سازه اصلی و طبقات گردشگری برج میلاد برای شهروندان فراهم نیست و این مجموعه تنها به ارائه خدمات به زائران اختصاص دارد.

کد مطلب 6877405
محدثه رمضانعلی

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