برج میلاد چه روزهایی تعطیل است؟

به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌زمان با برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، تعطیلی چهارروزه پایتخت، اعلام عزای عمومی و همچنین میزبانی این مجموعه از زائران، برج میلاد تا پایان روز پنج‌شنبه ۱۸ تیرماه تعطیل بوده و امکان بازدید شهروندان از این مجموعه فرهنگی و گردشگری وجود نخواهد داشت.

بر این اساس، برج میلاد از روز جمعه ۱۲ تیرماه تا پایان روز پنج‌شنبه ۱۸ تیرماه، صرفاً به‌منظور میزبانی و ارائه خدمات به زائران مراسم وداع و تشییع فعالیت خواهد کرد و پذیرای بازدیدکنندگان عمومی نخواهد بود.

در این مدت، امکان بازدید از سازه اصلی و طبقات گردشگری برج میلاد برای شهروندان فراهم نیست و این مجموعه تنها به ارائه خدمات به زائران اختصاص دارد.