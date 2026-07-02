جمیری: همه تمهیدات امنیتی برای تشییع رهبر شهید در قم اندیشیده شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتحالله جمیری پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان قم با قدردانی از تلاشهای چند هفته اخیر مدیران، دستگاههای اجرایی، نهادهای انقلابی و مجموعههای مردمی در راستای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در قم اظهار کرد: هماهنگیهای گستردهای برای برگزاری هرچه باشکوهتر آیین تشییع رهبر شهید انجام شده و امروز همه بخشهای استان با روحیهای جهادی در میدان خدمت حضور دارند.
وی افزود: مراسم تشییع رهبر شهید، رویدادی بزرگ، تاریخی و کمنظیر است که در ابعاد ملی و بینالمللی بازتاب خواهد داشت و بیانگر ارادت، وفاداری و دلبستگی عمیق ملت ایران به آرمانهای انقلاب اسلامی و ولایت است.
فرمانده سپاه استان قم ادامه داد: قم به عنوان میزبان اصلی این مراسم، مسئولیتی سنگین بر عهده دارد و باید با بهرهگیری از همه ظرفیتهای موجود، شرایط مناسبی برای حضور گسترده زائران و عاشقان انقلاب اسلامی فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: مسیر تشییع از صبح روز شانزدهم تیرماه در بلوار پیامبر اعظم (ص) آغاز شده و تا مسجد مقدس جمکران ادامه خواهد داشت و تمامی برنامهریزیها بر محور مدیریت مطلوب این مسیر و خدمترسانی مناسب به جمعیت میلیونی زائران انجام شده است.
هر خانه یک موکب، هر خانه یک زائرسرا محقق شود
جمیری با تأکید بر نقش مردم قم در این رویداد بزرگ گفت: فرهنگ میزبانی مردم این شهر همواره زبانزد بوده و امروز نیز فرصت مناسبی است تا این روحیه ارزشمند در بالاترین سطح به نمایش گذاشته شود.
وی افزود: شعار «هر خانه یک موکب، هر خانه یک زائرسرا» باید به یک حرکت عمومی تبدیل شود و از همه شهروندان انتظار میرود متناسب با امکانات خود در پذیرایی از زائران مشارکت داشته باشند.
فرمانده سپاه استان قم تصریح کرد: حتی سادهترین خدمات همچون توزیع آب، تهیه غذا یا فراهم کردن محل اسکان میتواند سهمی ارزشمند در خدمترسانی به زائران داشته باشد و جلوهای از کرامت مردم قم و فرهنگ اهلبیت (ع) را به نمایش بگذارد.
وی بیان کرد: مشارکت مردمی مهمترین پشتوانه موفقیت این مراسم خواهد بود و هر میزان که حضور مردم در عرصه خدمترسانی گستردهتر باشد، کیفیت میزبانی نیز ارتقا خواهد یافت.
هیچ دستگاهی نباید تنها نظارهگر باشد
جمیری با اشاره به مسئولیت دستگاههای اجرایی اظهار کرد: در چنین رویداد بزرگی هیچ مجموعهای نباید صرفاً نظارهگر باشد و همه دستگاهها باید با تمام ظرفیت وارد میدان خدمت شوند.
وی افزود: هر اداره و سازمان در استان قم باید در این ایام به یک قرارگاه عملیاتی تبدیل شود و مأموریتهای محوله را با هماهنگی کامل دنبال کند.
فرمانده سپاه استان قم خاطرنشان کرد: حوزههای اسکان، تغذیه، امداد و نجات، خدمات درمانی، بهداشت، حملونقل و امنیت، اصلیترین بخشهای خدمترسانی به زائران هستند و هماهنگی میان این بخشها نقش تعیینکنندهای در برگزاری مطلوب مراسم خواهد داشت.
وی ادامه داد: همافزایی میان دستگاههای اجرایی، نهادهای انقلابی، گروههای مردمی و مجموعههای خدماتی، مهمترین عامل موفقیت در مدیریت این اجتماع عظیم خواهد بود.
امنیت مراسم با اشراف کامل تأمین میشود
فرمانده سپاه استان قم با اشاره به تمهیدات امنیتی گفت: نیروهای امنیتی، انتظامی، اطلاعاتی، بسیج و سپاه با آمادگی کامل در صحنه حضور دارند و با اشراف اطلاعاتی و عملیاتی، امنیت مراسم را تأمین خواهند کرد.
وی افزود: تمامی مسیرهای تشییع، محل برگزاری نماز و محدوده مسجد مقدس جمکران تحت پوشش کامل نیروهای مسئول قرار دارد و برنامهریزیهای لازم برای حفظ آرامش و امنیت زائران انجام شده است.
جمیری در پایان با اشاره به آمادگی بخشهای درمانی و امدادی استان اظهار کرد: در حوزه بهداشت، سلامت و خدمات امدادی نیز پیشبینیهای لازم صورت گرفته است و از همه مدیران دستگاههای اجرایی انتظار میرود در فرصت باقیمانده، آخرین هماهنگیها را با دقت، سرعت و انسجام به سرانجام برسانند تا این حماسه ملی به بهترین شکل برگزار شود.
قم- فرمانده سپاه استان قم گفت: نیروهای امنیتی، انتظامی، اطلاعاتی، بسیج و سپاه با آمادگی کامل، امنیت مراسم تشییع رهبر شهید در قم را تأمین خواهند کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتحالله جمیری پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان قم با قدردانی از تلاشهای چند هفته اخیر مدیران، دستگاههای اجرایی، نهادهای انقلابی و مجموعههای مردمی در راستای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در قم اظهار کرد: هماهنگیهای گستردهای برای برگزاری هرچه باشکوهتر آیین تشییع رهبر شهید انجام شده و امروز همه بخشهای استان با روحیهای جهادی در میدان خدمت حضور دارند.
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