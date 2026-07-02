  1. استانها
  2. سمنان
۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳

هشدار دادستان سمنان به برهم‌زنندگان امنیت؛ با هیچ‌کس تعارف نداریم!

هشدار دادستان سمنان به برهم‌زنندگان امنیت؛ با هیچ‌کس تعارف نداریم!

سمنان- دادستان مرکز استان سمنان با تاکید بر اینکه برخورد با اخلالگران امنیت، قاطع و بدون استثنا است، گفت: با هیچ کس پیرامون امنیت شهروندان تعارف نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی گلی ظهر پنجشنبه در دومین جلسه شورای اداری شهرستان سمنان طی سال جاری در محل سالن جلسات پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان، اظهار کرد: حفظ امنیت عمومی و صیانت از سرمایه اجتماعی از اولویت‌های اساسی دستگاه قضایی است.

وی ادامه داد: هیچ‌گونه استثنا یا اغماضی در برخورد با اقدامات مخل امنیت، تضعیف ساختارهای اجتماعی و خدشه‌دار کردن اعتماد عمومی پذیرفته نیست و با متخلفان در چارچوب قانون برخورد قاطع خواهد شد.

دادستان استان سمنان با اشاره به شرایط و حساسیت‌های موجود، بر ضرورت انسجام، هم‌افزایی و تعامل مستمر میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و خدماتی تأکید کرد و اظهار داشت: حفظ امنیت، آرامش و اعتماد عمومی نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و ایفای دقیق مسئولیت‌های قانونی از سوی مدیران است.

گلی با اشاره به ضرورت مدیریت و کاهش آسیب‌های اجتماعی، خواستار هم‌افزایی بیشتر میان دستگاه‌های فرهنگی، اجرایی، انتظامی و نظارتی شد و ادامه داد: مقابله مؤثر با آسیب‌های اجتماعی تنها با اقدامات مقطعی امکان‌پذیر نیست و نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، همکاری بین‌بخشی و استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی و اجتماعی است.

وی بر لزوم رصد مستمر مسائل اجتماعی، پیشگیری از بروز آسیب‌ها و پاسخگویی به مطالبات مردم تأکید کرد و افزود: افزایش رضایتمندی عمومی و ارتقای اعتماد مردم به نظام اداری و حاکمیتی، مستلزم هماهنگی، مسئولیت‌پذیری و تلاش مضاعف همه مدیران و دستگاه‌های اجرایی است.

کد مطلب 6877420

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها