نظرآباد روزانه آماده میزبانی از ۷۵۰۰ زائر آقای شهید ایران شد

محمدرضا کارگربرزی، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نظرآباد و رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد تشییع پیکر رهبر شهید شهرستان، امروز در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی کامل این شهرستان برای اسکان و میزبانی از زائران مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد و گفت: ظرفیت اسکان روزانه ۷۵۰۰ زائر در نظرآباد فراهم شده است.

وی اظهار کرد: کمیته اسکان ستاد استقبال از زائران رهبر شهید انقلاب اسلامی با همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مردمی، هیئات مذهبی و شهروندان، تمامی تمهیدات لازم را برای پذیرش و اسکان زائران این مراسم معنوی پیش‌بینی کرده است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، ۲۷ مکان شامل مصلی، مساجد، مدارس و منازل شخصی از ۱۳ تا ۱۶ تیرماه برای اسکان زائران تجهیز و آماده‌سازی شده و در کنار آن، ۱۱ مرکز اسکان ذخیره نیز برای مدیریت شرایط احتمالی و افزایش حجم مراجعات پیش‌بینی شده است.

رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد تشییع پیکر رهبر شهید شهرستان نظرآباد بیان کرد: ظرفیت ایجادشده امکان میزبانی از حدود ۷۵۰۰ زائر در هر شبانه‌روز را فراهم کرده و تمامی امکانات لازم برای ارائه خدمات مناسب به میهمانان این مراسم فراهم شده است.

کارگربرزی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای رفاه زائران خاطرنشان کرد: علاوه بر تأمین محل اسکان، خدمات پذیرایی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی و فراهم‌سازی فضای مناسب برای استراحت و تکریم زائران نیز در دستور کار قرار گرفته است تا شرکت‌کنندگان در این آیین باشکوه از خدمات مطلوب و شایسته برخوردار شوند.

وی با قدردانی از مشارکت مردم، خیرین، گروه‌های جهادی و دستگاه‌های همکار در اجرای این طرح گفت: همدلی و همراهی مجموعه‌های مختلف شهرستان نقش مهمی در آماده‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز برای میزبانی از زائران داشته است.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نظرآباد ابراز امیدواری کرد با مشارکت عمومی و همکاری همه بخش‌ها، میزبانی درخور شأن زائران مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب در روزهای ۱۳ تا ۱۶ تیرماه در این شهرستان رقم بخورد.در صورت نیاز، می‌توانم برای این گزارش تیتر ۶۰ کارکتری، روتیتر، لید نقل‌قولی و تیترهای سئومحور نیز تهیه کنم.