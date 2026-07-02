جزئیات تشییع رهبر شهید در قم اعلام شد؛ مراسم از حرم تا جمکران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتحالله جمیری ظهر پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه استان قم اظهار کرد: پس از هفتهها بررسیهای کارشناسی و انجام ارزیابیهای میدانی، مسیر نهایی مراسم تشییع رهبر شهید در قم تعیین شد تا این آیین با رعایت کامل الزامات امنیتی، سلامت زائران و مدیریت جمعیت برگزار شود.
وی که فرمانده سپاه استان قم و رئیس ستاد اجرایی برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در قم است، گفت: مهمترین اصل در طراحی این مراسم، حفظ امنیت و سلامت مردم بوده که بر اساس تأکید بیت مکرم رهبر شهید در اولویت تمامی برنامهریزیها قرار گرفته است.
وی افزود: بر اساس جمعبندی نهایی کارشناسان، مراسم تشییع از حرم مطهر حضرت معصومه(س) آغاز و تا مسجد مقدس جمکران ادامه خواهد یافت و پس از پایان مراسم تشییع، نماز بر پیکر رهبر شهید در مسجد مقدس جمکران اقامه میشود.
وی گفت: ساعت دقیق آغاز مراسم به دلیل ملاحظات امنیتی و اجرایی اعلام نخواهد شد و تنها زمان برگزاری آن، صبح روز سهشنبه شانزدهم تیرماه خواهد بود.
سلامت مردم در اولویت برنامهریزیها قرار دارد
جمیری با اشاره به دلایل انتخاب این مسیر افزود: مطالعات متعدد نشان داد که حرکت از حرم مطهر به سمت مسجد مقدس جمکران، امکان توزیع مناسبتر جمعیت را فراهم میکند و از ایجاد تراکم در نقاط محدود جلوگیری خواهد کرد.
وی گفت: اگر مسیر برعکس انتخاب میشد، به دلیل محدودیتهای هندسی اطراف حرم، احتمال ازدحام جمعیت افزایش پیدا میکرد اما مسیر فعلی ظرفیت بیشتری برای مدیریت جمعیت میلیونی دارد.
رئیس ستاد اجرایی برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در قم افزود: طی بیش از ۵۰ روز گذشته، کارشناسان به صورت مستمر تمامی مسیر بلوار پیامبر اعظم(ص) و مجموعه مسجد مقدس جمکران را مورد بررسی قرار دادهاند و حتی استحکام برخی سازهها و دیوارهای اطراف نیز ارزیابی شده است.
وی ادامه داد: برای افزایش ایمنی، عرض مسیر حرکت جمعیت توسعه یافته و تمامی موانع احتمالی حذف شده تا مردم بتوانند با آرامش و سهولت بیشتری در مراسم حضور یابند.
قم باید حماسهای جهانی را به نمایش بگذارد
جمیری با اشاره به جایگاه ویژه قم در این مراسم اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب پیشتر تأکید کرده بودند که همه شهدای روحانی، شهدای قم محسوب میشوند و بر همین اساس، رهبر شهید نیز متعلق به این شهر است و قم مسئولیت سنگینی در برگزاری این مراسم تاریخی بر عهده دارد.
وی افزود: این مراسم تنها یک آیین تشییع نیست بلکه فرصتی برای نمایش اقتدار، وحدت و انسجام ملت ایران در برابر دیدگان جهانیان خواهد بود.
فرمانده سپاه استان قم تصریح کرد: نگاه بسیاری از ملتها، اندیشمندان و رسانههای جهان به قم دوخته شده و لازم است تصویری ماندگار، منظم و در شأن ملت ایران از این مراسم مخابره شود.
وی گفت: شعار محوری مراسم «باید برخاست» انتخاب شده است و این شعار، پیام ایستادگی، عزت و مقاومت ملت ایران را به افکار عمومی جهان منتقل خواهد کرد.
بیعت دوباره با ولایت از اهداف این مراسم است
جمیری با بیان اینکه رهبر شهید نقش تعیینکنندهای در عبور کشور از دشوارترین شرایط داشته است، افزود: یکی از اهداف اصلی این مراسم، قدردانی از مجاهدتهای رهبر شهید و تجدید بیعت با مسیر ولایت و رهبری انقلاب اسلامی است.
وی اظهار کرد: انسجام مردم ایران در جریان تحولات اخیر، سرمایهای بزرگ برای کشور ایجاد کرده و مراسم تشییع نیز ادامه همین وحدت و همبستگی ملی خواهد بود.
رئیس ستاد اجرایی برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در قم گفت: رسانهها در انعکاس این عظمت نقش مهمی بر عهده دارند و باید تصویری واقعی از حضور گسترده مردم به جهانیان ارائه کنند.
تمام امکانات برای خدمترسانی بسیج شده است
جمیری با اشاره به تمهیدات اجرایی مراسم افزود: ستاد پشتیبانی به ریاست استاندار قم مسئولیت اسکان، تغذیه، بهداشت، پارکینگ و سایر خدمات مورد نیاز زائران را بر عهده دارد و سپاه نیز مسئولیت اجرای مراسم تشییع و اقامه نماز را دنبال میکند.
وی گفت: شش بیمارستان صحرایی در کنار آمبولانسها و تیمهای امدادی در مسیر مستقر خواهند شد و برای رسیدگی به گمشدگان نیز با همکاری وزارت ارتباطات، سازوکار مشخصی طراحی شده است.
وی افزود: برای خبرنگاران، عکاسان و رسانههای داخلی و خارجی نیز محلهای ویژه تصویربرداری پیشبینی شده تا پوشش رسانهای مراسم با کیفیت مطلوب انجام شود.
فرمانده سپاه استان قم اظهار کرد: موکبهای خدمترسان در اطراف حرم مطهر، مسجد مقدس جمکران و ورودیهای شهر مستقر خواهند شد و تمامی اقلام مورد نیاز برای پذیرایی از زائران تأمین شده است.
قم- فرمانده سپاه استان قم گفت: مراسم تشییع رهبر شهید صبح سهشنبه ۱۶ تیرماه از حرم مطهر حضرت معصومه(س) به سمت مسجد مقدس جمکران برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتحالله جمیری ظهر پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه استان قم اظهار کرد: پس از هفتهها بررسیهای کارشناسی و انجام ارزیابیهای میدانی، مسیر نهایی مراسم تشییع رهبر شهید در قم تعیین شد تا این آیین با رعایت کامل الزامات امنیتی، سلامت زائران و مدیریت جمعیت برگزار شود.
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