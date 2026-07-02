حسینی نسب: شهادت رهبر انقلاب، «بعثتِ دوبارهٔ ملت ایران» را رقم زد

حجت‌الاسلام سید عمران حسینی‌نسب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ریشه‌های قرآنی و تاریخی خطای محاسباتی جبهه باطل اظهار داشت: یکی از غم‌بارترین و در عین حال عبرت‌آموزترین تحلیل‌ها درباره واقعه عاشورا، فرمایش نورانی امام سجاد(ع) است که نشان می‌دهد دشمنان سیدالشهدا(ع) گرفتار خطایی بزرگ در شناخت حقیقت و محاسبه نتایج اقدامات خود شدند؛ خطایی که هم در هدف و هم در پیامدها آنان را به شکست ابدی کشاند.

وی افزود: سپاه یزید تصور می‌کرد با به شهادت رساندن فرزند رسول خدا(ص)، به خداوند تقرب پیدا می‌کند؛ در حالی که مرتکب بزرگ‌ترین جنایت تاریخ شد و بیشترین فاصله را از رحمت الهی یافت. این بزرگ‌ترین نمونه اشتباه در تشخیص مصداق قرب الهی بود. از سوی دیگر، آنان گمان می‌کردند با شهادت امام حسین(ع)، نام و راه اهل‌بیت(ع) خاموش خواهد شد، اما خون سیدالشهدا(ع) به سرچشمه حیات اسلام ناب تبدیل شد و نهضت عاشورا را برای همیشه در تاریخ جاودانه ساخت.

حسینی‌نسب ادامه داد: عاشورا به جهانیان آموخت که گاهی خون، از شمشیر ماندگارتر است و شهادت، آغاز حیات یک مکتب محسوب می‌شود. دشمنان هرگز تصور نمی‌کردند حادثه‌ای که آن را پایان یک جریان می‌پنداشتند، به بزرگ‌ترین عامل بیداری امت اسلامی تبدیل شود.

وی اظهار کرد: اگر دشمنان امروز نیز با همان منطق اموی، در محاسبات خود به این نتیجه برسند که با حذف فیزیکی رهبر یک انقلاب می‌توانند آرمان‌های آن را نابود کنند، گرفتار همان اشتباه تاریخی خواهند شد. تجربه عاشورا نشان می‌دهد که شهادت رهبران الهی نه پایان یک راه، بلکه آغاز مرحله‌ای تازه از حیات، انسجام و بیداری ملت‌هاست.

امام جمعه سلطانیه تصریح کرد: شهادت رهبر انقلاب نه تنها موجب توقف حرکت انقلاب نمی‌شود، بلکه به بعثت دوباره ملت، تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش وحدت ملی و شکست راهبردهای دشمن برای ایجاد آشوب، تجزیه و فروپاشی منجر خواهد شد. همان‌گونه که عاشورا یزید را به هدفش نرساند، چنین اقدامی نیز نتیجه‌ای معکوس برای دشمنان خواهد داشت.

مراسم تشییع پیکر مطهرِ رهبر شهید انقلاب به «یوم‌الله» تبدیل خواهد شد

وی با تأکید بر اینکه مراسم تشییع پیکر مطهرِ رهبر شهید انقلاب به «یوم‌الله» و نقطهٔ عطف تاریخ معاصر ایران تبدیل خواهد شد، خاطرنشان کرد: مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، صرفاً یک آیین وداع نیست، بلکه نمایش اقتدار ملی، تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب، تجلی وحدت امت اسلامی و نماد استمرار راه ولایت و مقاومت خواهد بود؛ روزی که در حافظه تاریخی ملت ایران به عنوان یک «یوم‌الله» ثبت می‌شود.

حسینی‌نسب افزود: حضور گسترده مردم در چنین مراسمی، پیام روشنی برای دشمنان خواهد داشت؛ اینکه شهادت نمی‌تواند اراده ملت را در هم بشکند، بلکه سرمایه‌ای برای استمرار مسیر، افزایش همبستگی و تقویت مقاومت خواهد بود.

وی ادامه داد: حضور شخصیت‌های سیاسی و مذهبی کشورهای مختلف و برگزاری آیین‌های بزرگداشت در دیگر کشورهای اسلامی، به‌ویژه عراق، نمادی از پیوند عمیق ملت‌های مسلمان و همگرایی جبهه مقاومت در برابر دشمنان مشترک تلقی خواهد شد.

امام جمعه سلطانیه تأکید کرد: درس بزرگ عاشورا آن است که دشمنان همواره در محاسبه آثار شهادت اولیای الهی دچار خطا می‌شوند. آنان گمان می‌کنند با ریختن خون حق، حقیقت را خاموش خواهند کرد، در حالی که همان خون، موتور محرک بیداری ملت‌ها و ماندگاری آرمان‌ها می‌شود.

حسینی‌نسب اظهار داشت: تاریخ نشان داده است که قدرت‌های مادی می‌توانند جسم انسان‌ها را هدف قرار دهند، اما هرگز قادر نیستند اندیشه، ایمان و آرمان‌های الهی را از میان ببرند. این حقیقت، بزرگ‌ترین درس عاشورا برای همه نسل‌هاست؛ درسی که بیان می‌کند هرگونه محاسبه‌ای که بر پایه غفلت از سنت‌های الهی و اراده ملت‌های مؤمن شکل بگیرد، سرانجامی جز شکست و رسوایی نخواهد داشت.

وی افزود: مراسم تشییع باید به عنوان مراسم بی‌نظیر و بین‌المللی ثبت شود تا فریاد حقانیت این راه و تجدید میثاق با آرمان‌های مقاومت به گوش جهانیان برسد و به خونخواهی رهبر شهید و شهدای مظلوم تبدیل شود و همانطور که رهبر معظم انقلاب تاکید فرمودند جنایتکاران رها نشوند.