به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام فاطمینسب در خطبههای نماز جمعه این هفته کرمانشاه با اشاره به فضیلت حضور در آیینهای تشییع، اظهار کرد: در آموزههای اسلامی تأکید فراوانی بر شرکت در تشییع مؤمنان و بهویژه شهدا شده و روایات متعددی، اجر و پاداش عظیم این عمل را بیان کردهاند.
وی با اشاره به در پیش بودن آیینهای تشییع پیکر شهدای اخیر، افزود: حضور در این مراسمها علاوه بر آثار معنوی، پیام روشنی از وفاداری مردم به آرمانهای انقلاب اسلامی، ولایت فقیه و قدردانی از مجاهدتهای خادمان و مدافعان کشور به همراه دارد و دشمنان را در محاسبات خود دچار خطا خواهد کرد.
امام جمعه موقت کرمانشاه با بیان اینکه حضور گسترده مردم، اقتدار و انسجام ملی را به نمایش میگذارد، تصریح کرد: دشمنان تصور میکنند با شهادت فرماندهان و مسئولان میتوانند به اهداف خود دست یابند، اما حضور گسترده مردم در صحنه، این محاسبات را باطل کرده و نشان میدهد ملت ایران همچنان پای ارزشهای انقلاب و ولایت ایستاده است.
حجتالاسلام فاطمینسب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مفهوم «ملت مبعوث» گفت: ملت ایران در مقاطع مختلف با حضور آگاهانه خود نشان داده است که تنها مخاطب پیام انقلاب نیست، بلکه حامل رسالت دفاع از اسلام، انقلاب و ارزشهای الهی است و در برابر فتنههای داخلی و تهدیدهای خارجی با بصیرت ایستادگی میکند.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و هوشیاری در برابر جریانهای فتنهگر، خاطرنشان کرد: همه مسئولان و جریانهای سیاسی باید از هرگونه اظهارنظر و اقدامی که موجب خدشه به انسجام ملی شود، پرهیز کنند، چرا که ملت ایران اجازه نخواهد داد امنیت و آرامش کشور با رفتارهای اختلافافکنانه آسیب ببیند.
امام جمعه موقت کرمانشاه همچنین با اشاره به موضوع مذاکرات، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره بر حفظ حقوق ملت و رعایت خطوط قرمز نظام تأکید دارد و هرگونه مذاکره یا توافق باید در چارچوب منافع ملی، عزت کشور و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب انجام شود.
حجتالاسلام فاطمینسب در پایان با بیان اینکه ملت ایران و نیروهای مسلح در برابر هرگونه تهدید و تجاوز ایستادگی خواهند کرد، گفت: دشمنان باید بدانند هرگونه اقدام خصمانه با پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد و ملت ایران همچنان با وحدت و تبعیت از ولایت، مسیر عزت و اقتدار کشور را ادامه خواهد داد.
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