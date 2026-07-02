به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان ظهر پنجشنبه در نشست هماهنگی برگزاری آیینهای بزرگداشت «رهبر شهید» اظهار کرد: برگزاری این مراسم نیازمند مدیریت واحد، انسجام و تقسیم کار مشخص میان دستگاههای اجرایی است تا هر مجموعه متناسب با ظرفیتهای خود بخشی از مسئولیتهای اجرایی را بر عهده بگیرد.
وی افزود: تأمین امکانات مورد نیاز مصلی، هماهنگی با مواکب، خدمات حملونقل عمومی، پشتیبانی لجستیکی و تأمین اقلام ضروری باید با همکاری و مشارکت همه دستگاههای اجرایی برنامهریزی شود.
بهرهگیری از ظرفیت همه دستگاههای استان
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با اشاره به پیشبینی حضور گسترده مردم در این آیینها، بر استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی، نهادهای عمومی، بنادر، گمرک و سایر مجموعههای استان برای ارائه خدمات و تأمین امکانات مورد نیاز تأکید کرد.
جهانیان همچنین با اشاره به محدودیتهای اعتباری گفت: هرچند ممکن است ایجاد ردیف اعتباری مستقل برای این مراسم با محدودیتهایی همراه باشد، اما با همافزایی دستگاهها و استفاده از ظرفیتهای موجود میتوان بخش قابل توجهی از نیازهای اجرایی را تأمین کرد.
محوریت قرآن در آیینهای بزرگداشت
وی با تأکید بر لزوم غنای محتوایی برنامهها اظهار داشت: با توجه به اهتمام ویژه «رهبر شهید» به قرآن کریم، محافل قرآنی، شعر و سرودهای انقلابی، این موضوعات باید محور اصلی برنامههای بزرگداشت قرار گیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر پیشنهاد کرد ۶۰ تا ۷۰ درصد زمان مراسم به تلاوت قرآن کریم توسط قاریان برجسته اختصاص یابد تا فضای معنوی برنامهها تقویت شود.
جهانیان افزود: در کنار محافل قرآنی، استفاده از سخنرانان توانمند برای تبیین ابعاد شخصیتی، مدیریتی و انقلابی «رهبر شهید» و همچنین اجرای شعر و سرودهای انقلابی، میتواند بر غنای محتوایی مراسم و استقبال بیشتر مردم بیفزاید.
وی تأکید کرد: آیینهای بزرگداشت باید در شأن مقام والای «رهبر شهید» برگزار شود و علاوه بر حفظ فضای معنوی و مردمی، زمینه آشنایی نسل جوان با شخصیت، خدمات و آرمانهای ایشان را فراهم کند.
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