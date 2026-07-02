به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه منتشر شده از سوی ستاد خدماترسانی مراسم، ناوگان حملونقل عمومی کرج با هدف تسهیل جابهجایی شرکتکنندگان در آیین بدرقه رهبر شهید ایران، در مسیرهای مختلف شرق و غرب این کلانشهر مستقر خواهد شد.
بر این اساس، در محدوده شرق کرج اتوبوسها از مسیرهای میدان حصارک، خیابان شهید بهشتی، سهراه رجاییشهر و چهارراه حضرت امام (ع) به سمت محل برگزاری مراسم حرکت خواهند کرد. همچنین مسیرهای بلوار شهید مؤذن، خیابان سیدندهم رجاییشهر، میدان سپاه، خیابان خانم انصاری، علامه جعفری و چهارراه هفتتیر نیز برای جابهجایی زائران پیشبینی شده است.
در بخش دیگری از این طرح، ناوگان اتوبوسرانی از مسیرهای حسنآباد، اوج، آزادگان، برغان، خیابان بهار، میدان شهدا و میدان توحید خدماترسانی خواهد کرد. مسیرهای بهشت، عظیمیه، میدان طالقانی، کمربندی هفتتیر، مصباح و میدان امام حسین (ع) نیز در فهرست خطوط انتقال زائران قرار گرفتهاند.
همچنین در غرب کرج مسیرهای بیمارستان البرز، باغستان، شاهینویلا و محمدشهر برای تردد اتوبوسهای ویژه در نظر گرفته شده است. کمالشهر، بلوار ارم، گلستان، مهرشهر، بلوار شهرداری و فاز چهار مهرشهر نیز از دیگر نقاطی هستند که شهروندان میتوانند از طریق آنها به ناوگان حملونقل ویژه مراسم دسترسی داشته باشند.
بر پایه این اطلاعیه، میدان توحید، بلوار دانشآموز و شهرک ولیعصر (اقبالیه) نیز در غرب کرج به عنوان نقاط سوار شدن زائران تعیین شدهاند.
مسئولان برگزاری مراسم اعلام کردهاند که با استقرار اتوبوسها در این مسیرها، زمینه انتقال گسترده و روان شرکتکنندگان به محل مراسم فراهم شده و از شهروندان خواسته شده است برای کاهش بار ترافیکی، از ناوگان حملونقل عمومی استفاده کنند.
گفتنی است در اطلاعیه منتشر شده، انتقال زائران از طریق خطوط ویژه به سمت ایستگاههای متروی گلشهر و شهید سلطانی نیز پیشبینی شده است تا دسترسی شرکتکنندگان به مراسم با سهولت بیشتری انجام شود.
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