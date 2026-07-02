به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری مراسم بدرقه رهبر شهید ایران، پارکسوارهای اضطراری ناوگان حملونقل عمومی استان البرز در مسیر آزادراه تهران ـ کرج برای جابهجایی و ساماندهی زائران و شرکتکنندگان در این مراسم پیشبینی و جانمایی شد.
بر اساس نقشه منتشر شده از سوی دستگاههای متولی، چندین نقطه به عنوان پارکسوار اضطراری ناوگان حملونقل عمومی در محور ارتباطی تهران ـ کرج تعیین شده است تا روند انتقال زائران به محل برگزاری مراسم بدرقه رهبر شهید ایران با سهولت بیشتری انجام شود.
طبق این برنامه، مبادی ورودی از سمت تهران از محدوده ابتدای جناح و ایوان آغاز شده و پارکسوارها و پایانههای پیشبینیشده در طول مسیر شامل پایانه شهرک خاتمالانبیا (ص)، پایانه شهید سلطانی، مترو محمدشهر، پایانه گلشهر و پلیسراه حصارک است.
همچنین کرج به عنوان یکی از کانونهای اصلی تجمیع و انتقال زائران در این طرح در نظر گرفته شده و ناوگان حملونقل عمومی استان البرز وظیفه جابهجایی بخشی از شرکتکنندگان در مراسم را بر عهده خواهد داشت.
بر اساس این نقشه، پارکسوارهای اضطراری با هدف کاهش بار ترافیکی محور تهران ـ کرج، ساماندهی خودروهای شخصی و تسهیل دسترسی زائران به ناوگان حملونقل عمومی جانمایی شدهاند.
مسئولان از زائران و شهروندان خواستهاند برای حضور در مراسم بدرقه رهبر شهید ایران، ضمن رعایت دستورالعملهای ترافیکی، از مسیرها و پایانههای تعیینشده استفاده کنند تا خدماترسانی به شکل منظم و روان انجام شود.
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