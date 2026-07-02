به گزارش خبرنگار مهر، ضرغام مردانی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست هماهنگی و برنامه ریزی برگزاری مراسم بزرگداشت و وداع با رهبر شهید با تسلیت ایام سوگواری سالار شهیدان و یاران باوفایش و ایام اسارت اهل بیت (ع) گفت: مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی، تکریم مقام رفیع مجاهدت و شهادت ، فرصتی برای تجلی وحدت ملی و انسجام امت اسلامی ، تجدید میثاق با آرمان های انقلاب اسلامی ،تبیین اندیشه ها وسیره رهبر شهید و تجدید بیعت دوباره با مقام معظم رهبری و ایجاد بستری جهت حضور گستره و باشکوه مردم است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گناوه با اشاره به تدارک و هماهنگی برنامه ها و آیین‌های بزرگداشت و وداع رهبر شهید در گناوه افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده برنامه های بزرگداشت رهبر شهید و وداع در گناوه از روز شنبه تا جمعه در یادمان شهدای گمنام همزمان با تجمع مردمی برگزار خواهد شد.

وی گفت: مراسم محوری بزرگداشت رهبر شهید نیز همزمان با تشییع و وداع در کشور ، در روز دوشنبه ساعت ۹ تا ۱۱ و ۳۰ دقیقه صبح در مصلی جمعه گناوه برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گناوه افزود: نماز لیلة‌الدفن رهبر شهید نیز پنجشنبه شب بعد از نماز عشا در یادمان شهدای گمنام مساجد، بقاع متبرکه و اماکن مقدس اقامه خواهد شد.

این نشست در آستانه برگزاری آیین‌های بزرگداشت و وداع با رهبر شهید، در دفتر امام جمعه با حضور معاون سیاسی فرماندار ، فرمانده سپاه انصارالحسین (ع)، نمایندگان فرماندهی انتظامی و دریابانی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و دیگر دستگاه‌های اجرایی و خدماتی و تشکل های فرهنگی و مردمی برگزار شد.

در این نشست، مسئولان حاضر به صورت جداگانه آمادگی کامل مجموعه‌های متبوع خود را برای همکاری و مشارکت در برگزاری هرچه باشکوه‌تر آیین‌های بزرگداشت و وداع با رهبر شهید، شامل مراسم محوری در مصلای جمعه و تجمع‌های شبانه در جوار شهدای گمنام، اعلام و بر هماهنگی همه‌جانبه دستگاه‌ها در اجرای این برنامه‌ها تأکید کردند.