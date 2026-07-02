ماموستا محمدی: حضور مردم در تشییع رهبر شهید پیام وفاداری به انقلاب است

ماموستا عبدالسلام محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با تسلیت شهادت رهبر شهید، اظهار کرد: ایشان شخصیتی برجسته، عالمی مجاهد و رهبری هوشمند بود که در طول سالهای زعامت خود، همواره برای تقویت وحدت و همبستگی میان امت اسلامی تلاش کرد و نقش مؤثری در ایجاد انسجام میان مذاهب اسلامی در داخل و خارج از کشور داشت.
وی با اشاره به دیدارهای متعدد علما، نخبگان و اندیشمندان جهان اسلام با رهبر شهید افزود: نگاه وحدتآفرین، سعهصدر و حمایت از آرمانهای امت اسلامی، از ویژگیهای برجسته این شخصیت بزرگ بود و همین ویژگیها موجب شد جایگاه ویژهای در میان علما و اندیشمندان جهان اسلام پیدا کند.
امام جمعه دهگلان تصریح کرد: رهبر شهید تا آخرین لحظه عمر، با حضور در کنار ملت ایران و دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی، نماد استقامت، عزت و مقاومت باقی ماند و شهادت ایشان، سرمایهای ماندگار برای تداوم مسیر انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت است.
حضور مردم، پیام اقتدار ایران اسلامی
ماموستا محمدی با اشاره به برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، خاطرنشان کرد: حضور گسترده و باشکوه مردم در این مراسم، تنها یک آیین بدرقه نیست، بلکه تجدید بیعت با آرمانهای امامین انقلاب، شهدا و ارزشهای نظام اسلامی به شمار میرود.
وی ادامه داد: این مراسم بازتاب گستردهای در سطح منطقه و جهان خواهد داشت و ملت ایران با حضور پرشور خود، بار دیگر وحدت، انسجام، وفاداری به انقلاب اسلامی و ایستادگی در برابر دشمنان را به نمایش خواهند گذاشت.
امام جمعه دهگلان در پایان تأکید کرد: ملت ایران در این مقطع تاریخی با حضور حداکثری خود ثابت خواهند کرد که همچنان پای آرمانهای انقلاب اسلامی، منویات امامین انقلاب و راه شهیدان ایستادهاند و این همبستگی، بزرگترین سرمایه کشور در برابر تهدیدها و توطئههای دشمنان خواهد بود.
نظر شما