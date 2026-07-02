امام جمعه گناوه: تشییع رهبر شهید نماد وحدت و استقامت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست هماهنگی و برنامه ریزی برگزاری مراسم بزرگداشت و وداع با رهبر شهید با تسلیت ایام اسارت و حزن اهل‌بیت (ع) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اسلام، انقلاب اسلامی و شهدای فقاهت و مرجعیت، اظهار کرد: آیین وداع با رهبر شهید تنها یک مراسم تشییع نیست، بلکه نمادی از استمرار راه حق، مقاومت، عزت، وحدت امت اسلامی و تجدید بیعت با آرمان‌های شهدا است.

امام جمعه گناوه با اشاره به اینکه دشمنان همواره در طول تاریخ تلاش کرده‌اند نور جبهه حق را خاموش کنند، افزود: همان‌گونه که در تاریخ اسلام نسبت به پیکر مطهر اولیای الهی کینه‌ورزی و دشمنی وجود داشت، امروز نیز تاریخ تکرار شده است و دشمنان از همین حضور عظیم مردمی و نمادین در تشییع رهبر شهید هراس دارند؛ زیرا این حضور و تشییع ، نمایش اقتدار ،شجاعت و استقامت ملت ایران و شکست محاسبات دشمن خواهد بود.

وی گفت: تعبیری که «باید برجاست» و مشت گره کرده رهبر شهید نماد مقابله با دشمن و جبهه باطل است و به معنای قیام برای خدا و ایستادن در برابر جبهه کفر خواهد بود.

وی با اشاره به تشییع رهبر شهید در ایران اسلامی و کشور عراق ،ادامه داد: عظمت و حضور و دلدادگی مردم در این مراسم باعث مایوس شدن و شکست نقشه ها و توطئه های دشمن و وحدت بین مسلمانان است که حتی از پیکر مطهر آن رهبر شهید نیز در بیم و هراس هستند.

وی گفت: این تشییع و مراسم وداع امتداد اسارت ال الله است و جهاد تبیینی که حضرت زینب و امام سجاد (ع) پس از شهادت امام حسین (ع) و شهدای کربلا انجام دادند و پرچم ظلم ستیزی و استکبار ستیزی را برافراشتند امروز تشییع رهبر شهید نیز امتداد این نهضت و جهاد تبیین شخصیت بزرگ جهان اسلام است.

ضرورت تبیین شخصیت رهبر شهید

حجت الاسلام رکنی حسینی با بیان اینکه رهبر شهید از مراجع بزرگ و شهدای برجسته تاریخ تشیع به شمار می‌رود، گفت: در طول تاریخ فقاهت شیعه تنها پنج مرجع عالی‌قدر به مقام شهادت نائل شده‌اند و رهبر شهید، پنجمین مرجع شهیدی است که در راه دفاع از اسلام، استقلال، عزت و اقتدار امت اسلامی جان خود و اعضای خانواده‌اش را تقدیم کرد.

وی یکی از مهم‌ترین وظایف اصحاب رسانه را تبیین شخصیت، اندیشه، ساده‌زیستی، شجاعت، ایران‌دوستی و روحیه استکبارستیزی رهبر شهید دانست و افزود: ایشان در عمل نشان داد که برای عزت، استقلال و امنیت کشور و برافراشته نگه داشتن پرچم عزتمندی ایران اسلامی از جان خود و خانواده‌اش گذشت و این حقیقت باید برای نسل امروز به‌درستی تبیین شود.

وی با اشاره به ویژگی های رهبر شهید امت در پیام مقام معظم رهبری گفت: از ویژگی های برجسته که رهبری اشاره فرمودند ایران دوست بودن رهبر شهید بود که در عمل این را اثبات کرد و در همین راه خود و خانواده اش به شهادت رسیدند.

وی ادامه داد: رسانه‌ها، فعالان فرهنگی و مبلغان دینی باید با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها، ابعاد شخصیتی، علمی و مبارزاتی این شخصیت برجسته را برای جامعه تبیین کنند.

برگزاری باشکوه مراسم با مشارکت مردمی

امام جمعه گناوه با تأکید بر برگزاری باشکوه مراسم بزرگداشت رهبر شهید، خواستار فضاسازی مناسب شهری، تبلیغات محیطی گسترده، حضور هیئت‌های مذهبی، مواکب، مداحان، قاریان و اجرای برنامه‌ای در شأن این شخصیت برجسته شد و پیشنهاد کرد مراسم محوری شهرستان روز دوشنبه در مصلای جمعه برگزار شود.

وی همچنین بر اطلاع‌رسانی گسترده برای اقامه نماز لیلة‌الدفن رهبر شهید در مساجد و یادمان شهدای گمنام شهرستان تأکید کرد و آن را اقدامی فرهنگی و معنوی در راستای زنده نگه داشتن یاد این عالم مجاهد و رهبر شهید دانست.

حفظ وحدت ضرورت امروز کشور

امام جمعه گناوه با بیان اینکه دشمنان به دنبال ایجاد اختلاف در جامعه هستند، تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفظ وحدت، انسجام و همدلی و اتحاد مقدس که از پیام رهبر شهید بوده است،هستیم و همه باید از هرگونه اقدامی که موجب اختلاف و تضعیف جبهه انقلاب شود، پرهیز کنند.

حجت الاسلام رکنی حسینی گفت: نقد منصفانه حق همگان است، اما تهمت، تخریب و متهم کردن مسئولان، برخلاف مصالح کشور و خواست دشمنان است و همه باید با حفظ اتحاد، از منافع ملی و آرمان‌های انقلاب اسلامی صیانت کنند.

وی در پایان با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی، نظامی، انتظامی، امدادی و خدماتی، ابراز امیدواری کرد با مشارکت همه نهادها و حضور گسترده مردم، آیین بزرگداشت و وداع با رهبر شهید در شهرستان گناوه با شکوه، نظم و امنیت کامل برگزار شود.