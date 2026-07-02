عملیات گسترده انتقال ۵ هزار زائر شاهرودی با ناوگان ۱۱۱ دستگاهی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدمهدی اسماعیلی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در کانون بسیج شاهرود از ثبتنام پنج هزار نفر از مردم شهیدپرور این شهرستان برای حضور در مراسم تاریخی تشییع «امام شهید» خبر داد.
وی گفت: برنامهریزی اعزام در سه نوبت انجام شده بهگونهای که در شبهای ۱۳ الی ۱۵ تیرماه، هر شب ساعت ۲۳، ۳۷ دستگاه اتوبوس زائران را به پایتخت منتقل میکنند.
فرمانده سپاه شاهرود گفت: ثبتنام خودروهای شخصی نیز در حال انجام است و تاکنون ۶۰ دستگاه خودروی شخصی نیز ساماندهی برای اعزام شدهاند.
فرمانده سپاه شاهرود با اشاره به پوشش جغرافیایی کامل این حرکت مردمی، افزود: اتوبوسهای اعزامی از چهار نقطه شهرستان که شاهرود، بسطام، بیارجمند و بخش مرکزی حرکت خود را آغاز میکنند تا هیچ نقطهای از شهرستان از این حماسه ملی بینصیب نماند.
اسماعیلی در ادامه به تمهیدات پشتیبانی این رویداد بزرگ اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: پایگاههای بسیج و گروههای جهادی از جمعه ۱۲ تا ۱۹ تیرماه، با برپایی موکبهای خدمترسانی در مسیرهای مواصلاتی، میزبان زائران خواهند بود که این موکبها با ارائه خدمات فرهنگی، پذیرایی و رفاهی، فضایی معنوی و انقلابی برای تکریم میهمانان امام شهید فراهم میآورند.
وی حضور در این آیین ملی-مذهبی را فراتر از یک وظیفه دانست و تأکید کرد: شرکت در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، تجدید میثاقی دوباره با آرمانهای انقلاب و تداوم راه شهداست. این حضور حماسی، پیام اتحاد و وفاداری ملت ایران به خط ولایت را به جهانیان مخابره کرده و دشمنان را در نیات شومشان ناامید خواهد کرد.
فرمانده سپاه شاهرود با اشاره به حضور مردم این شهرستان در آیین تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب در مشهد مقدس نیز گفت: تاکنون یک رام قطار برای اعزام عاشقان ولایت برای مشهد هماهنگ شده است.
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