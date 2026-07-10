اعزام ۴۸ هزار سمنانی به تهران برای وداع با رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند صبح آدینه در جمع خبرنگاران در در جریان بازدید از موکبهای مستقر در مسیر عبور زائران در شهرستان دامغان، از مشارکت گسترده مردم، دستگاههای اجرایی و نیروهای خدمترسان در میزبانی از زائران خبر داد.
وی افزود: با برنامهریزی و هماهنگیهای انجامشده، بیش از ۳۰۰ موکب در سطح استان برای پذیرایی و خدمترسانی به زائران بارگاه ملکوتی حضرت علیبنموسیالرضا(ع) برپا شده است.
استاندار سمنان با اشاره به همدلی و همراهی کمنظیر میان مردم و دستگاههای مختلف، اظهار داشت: همکاری صمیمانه مردم، خیران، دستگاههای اجرایی، نهادهای عمومی، بخش خصوصی و نیروهای امدادی و خدماترسان که حاصل برگزاری جلسات متعدد هماهنگی در هفتههای گذشته بود، موجب شکلگیری یک حرکت بزرگ و ارزشمند در سراسر استان شد.
کولیوند گفت: نیروی انتظامی، پلیسراه، پلیسراهور، جمعیت هلالاحمر، اورژانس، راهداری، شرکتهای خدماترسان آب، برق و گاز، مراکز درمانی، مجموعه حملونقل جادهای، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شهرداریها، شوراهای اسلامی شهر و روستا، ائمه جمعه و تمامی خادمان این عرصه، با تلاش شبانهروزی نقش مؤثری در تأمین امنیت، نظم و خدمترسانی شایسته به زائران ایفا کردند.
وی با اشاره به حضور گسترده مردم استان در آیینهای وداع، تصریح کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی زمینه اعزام ۱۸ هزار نفر از مردم استان به تهران را برای حضور در مراسم وداع فراهم کرد و علاوه بر آن، حدود ۴۰ هزار نفر نیز با خودروهای شخصی خود در این مراسم شرکت کردند.
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