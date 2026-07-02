به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مصطفی حسینی و محسن صادقی با صدور پیام مشترکی به مناسبت فرارسیدن مراسم وداع با رهبر شهید افزودند: اکنون که در آستانه وداع با مجاهد کبیر و قائد شهید قرار داریم، سخن گفتن از شخصیت بی‌بدیل و رهبری کم‌نظیر تاریخ سیاسی ایران، که به مدت ۳۷ سال سکان‌دار هدایت این مرز و بوم در دریای متلاطم و پرتشنج جهان بود و دوست و دشمن به ذکاوت، تدبیر و مدیریت کم‌نظیر ایشان صراحتاً اذعان داشته‌اند، آسان نیست.

نماینده ولی فقیه در استان و استاندار زنجان اضافه کردند: بی‌تردید، داوری و قضاوت درباره ابعاد گوناگون نقش، آثار و میراث این شخصیت برجسته را باید به گذر زمان و قضاوت تاریخ سپرد.

حسینی و صادقی اظهار داشتند: دوران مسئولیت ایشان، بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران را رقم زده است و بررسی ابعاد مختلف آن، همچنان در کانون توجه صاحب‌نظران، موسسات، پژوهشگران دینی، سیاسی و تاریخی جهان قرار خواهد داشت.

نماینده ولی فقیه در استان و استاندار زنجان افزودند: اینک که ایرانیان و جهان اسلام در اقصی نقاط عالم، در غم و اندوه فقدان این چهره محبوب و اثرگذار به سوگ نشسته‌اند، رسالت و وظیفه ملی است که همه اقشار جامعه، تشکل‌های مردمی، اصناف، احزاب، تشکل‌های سیاسی و مدنی، نخبگان، فعالان فرهنگی، هنری و ورزشی و نیز آحاد مردم استان زنجان با حضور باشکوه خود در آیین‌های تشییع، تدفین، بزرگداشت و پاسداشت این عالم فرزانه و اندیشمند، شکوه حضور و همبستگی جمعی را متناسب با شرایط خود در سه میعادگاه تهران، قم و مشهد به جهانیان نشان دهیم.