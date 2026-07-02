مظفر آئینی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای حضور باشکوه هیئات مذهبی استان کردستان در مراسم تشییع رهبر شهید، ۱۲۰ نفر از اعضای هیئتهای مذهبی در قالب چهار دستگاه اتوبوس به تهران اعزام خواهند شد.
وی با اشاره به مشارکت مردمی هیئات مذهبی استان افزود: علاوه بر اعزام کاروانها، دو هیئت مذهبی از شهرستان قروه، یک هیئت از شهرستان بیجار و یک هیئت از سنندج نیز با تأمین هزینهها از محل مشارکتهای مردمی، در حاشیه مصلای تهران ایستگاههای صلواتی برپا خواهند کرد.
رئیس شورای هیئات مذهبی کردستان تصریح کرد: این ایستگاههای صلواتی با هدف خدمترسانی، پذیرایی و تکریم زائران و عزادارانی که برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید به تهران سفر میکنند، فعالیت خواهند داشت.
آئینی خاطرنشان کرد: هیئات مذهبی کردستان همواره در مناسبتهای ملی و مذهبی حضوری فعال و اثرگذار داشتهاند و این بار نیز با حضور در مراسم تشییع رهبر شهید، ارادت و وفاداری خود به آرمانهای انقلاب اسلامی، شهدا و ولایت را به نمایش خواهند گذاشت.
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