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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۶

پشتیبانی ارتش برای میزبانی از میلیون‌ها زائر مراسم تشییع رهبر شهید

پشتیبانی ارتش برای میزبانی از میلیون‌ها زائر مراسم تشییع رهبر شهید

معاون اجرایی ارتش گفت: در رویداد بزرگ و تاریخی مراسم تشییع پیکرمطهر رهبر شهید امت، ارتش براساس رسالت خود، تمامی ظرفیت‌های سازمانی را برای کمک به سازمان‌های اجرایی و مردم به کار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ علیرضا شیخ، معاون اجرایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفتگویی تلویزیونی با اشاره به جزئیات اقدامات ارتش در حوزه‌های خدمات رسانی و تشریفات برای مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب، بیان کرد: همکاری‌های گسترده‌ای با سازمان‌های اجرایی و شهرداری‌ها در شهرهای کلیدی مشهد، قم و تهران آغاز شده است تا پذیرش و اسکان زائران و مهمانان به‌ بهترین شکل مدیریت شود. در شهر تهران و با هماهنگی کامل با شهرداری، تمامی پادگان‌های ارتش در اختیار خدمات‌رسانی قرار گرفته‌اند و زیرساخت‌ها از جمله آشپزخانه‌ها و سردخانه‌های سازمانی برای پشتیبانی از این جریان عظیم مردمی، به خدمت گرفته شده‌اند.

وی در ادامه به جزئیات استقرار کمپ‌های خدمات‌رسانی پرداخت و گفت: ما ۴ «زائرشهر» اساسی را در تهران احداث کرده‌ایم، یکی از این مراکز در منطقه مصلی واقع شده که پیش‌بینی می‌کنیم میزبان حداقل ۲ میلیون نفر از زائران عزیز باشد. همچنین در محدوده مرقد امام (ره)، ۲ هزار تخته چادر نصب شده است که برآورد می‌شود حداقل ۱۰ هزار نفر را در این بخش میزبانی کنیم، مدیریت تمامی این کمپ‌ها و زیرساخت‌های مرتبط با پادگان‌ها بر عهده ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

معاون اجرایی ارتش درباره تدارکات پشتیبانی از مراسم هم بیان کرد: در بخش خدمات‌رسانی، اولویت ما بر تأمین آب شرب و خدمات بهداشتی است، با توجه به گرمای هوا، تمامی زیرساخت‌ها به‌گونه‌ای آماده شده است که آب سرد در حجم بالا به دست مردم برسد و سردخانه‌های موجود نیز برای نگهداری مواد اولیه غذا و توزیع بهینه آن‌ها به کار گرفته شده‌اند.

وی در خاتمه با بیان اینکه ظرفیت‌های دانشجویی ارتش که متشکل از جوانان ورزیده و آموزش‌ دیده است، برای کمک به شبکه امداد و نجات به کار گرفته شده است، گفت: در این راستا حدود ۱۰ هزار نفر از دانشجویان ماموریت یافتند تا در سطح شهر به کمک مردمی که دچار مشکل می‌شوند بشتابند. همچنین برای تقویت شبکه بهداشت و درمان، ۲ بیمارستان صحرایی بزرگ در مصلی و پارکینگ بیهقی برپا شده و در هر پادگان نیز یک کمپ بهداشتی-درمانی برای امداد و نجات پیش‌بینی شده است تا کمک به مدیریت بهینه این حرکت عظیم و تاریخی باشد.

کد مطلب 6877594
زهرا علیدادی

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