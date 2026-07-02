به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ علیرضا شیخ، معاون اجرایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفتگویی تلویزیونی با اشاره به جزئیات اقدامات ارتش در حوزههای خدمات رسانی و تشریفات برای مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب، بیان کرد: همکاریهای گستردهای با سازمانهای اجرایی و شهرداریها در شهرهای کلیدی مشهد، قم و تهران آغاز شده است تا پذیرش و اسکان زائران و مهمانان به بهترین شکل مدیریت شود. در شهر تهران و با هماهنگی کامل با شهرداری، تمامی پادگانهای ارتش در اختیار خدماترسانی قرار گرفتهاند و زیرساختها از جمله آشپزخانهها و سردخانههای سازمانی برای پشتیبانی از این جریان عظیم مردمی، به خدمت گرفته شدهاند.
وی در ادامه به جزئیات استقرار کمپهای خدماترسانی پرداخت و گفت: ما ۴ «زائرشهر» اساسی را در تهران احداث کردهایم، یکی از این مراکز در منطقه مصلی واقع شده که پیشبینی میکنیم میزبان حداقل ۲ میلیون نفر از زائران عزیز باشد. همچنین در محدوده مرقد امام (ره)، ۲ هزار تخته چادر نصب شده است که برآورد میشود حداقل ۱۰ هزار نفر را در این بخش میزبانی کنیم، مدیریت تمامی این کمپها و زیرساختهای مرتبط با پادگانها بر عهده ارتش جمهوری اسلامی ایران است.
معاون اجرایی ارتش درباره تدارکات پشتیبانی از مراسم هم بیان کرد: در بخش خدماترسانی، اولویت ما بر تأمین آب شرب و خدمات بهداشتی است، با توجه به گرمای هوا، تمامی زیرساختها بهگونهای آماده شده است که آب سرد در حجم بالا به دست مردم برسد و سردخانههای موجود نیز برای نگهداری مواد اولیه غذا و توزیع بهینه آنها به کار گرفته شدهاند.
وی در خاتمه با بیان اینکه ظرفیتهای دانشجویی ارتش که متشکل از جوانان ورزیده و آموزش دیده است، برای کمک به شبکه امداد و نجات به کار گرفته شده است، گفت: در این راستا حدود ۱۰ هزار نفر از دانشجویان ماموریت یافتند تا در سطح شهر به کمک مردمی که دچار مشکل میشوند بشتابند. همچنین برای تقویت شبکه بهداشت و درمان، ۲ بیمارستان صحرایی بزرگ در مصلی و پارکینگ بیهقی برپا شده و در هر پادگان نیز یک کمپ بهداشتی-درمانی برای امداد و نجات پیشبینی شده است تا کمک به مدیریت بهینه این حرکت عظیم و تاریخی باشد.
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