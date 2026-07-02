به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران انتظامی شهرستان دورود در راستای اجرای طرح‌های مبارزه با مخلان اقتصادی، حین گشت‌زنی هدفمند، به یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

کشف ۹ هزار و ۱۴ قوطی مکمل ورزشی خارجی فاقد مجوز

در بازرسی دقیق از خودروی مذکور، تعداد ۹ هزار و ۱۴ قوطی انواع مکمل ورزشی خارجی که فاقد هرگونه مجوز قانونی بود، کشف شد.

ارزش ریالی محموله؛ ۷ میلیارد ریال

بر اساس نظر کارشناسان، ارزش ریالی کالاهای مکشوفه ۷ میلیارد ریال برآورد شده است.

دستگیری متهم و معرفی به مراجع قضایی

در همین رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی‌صلاح شد.

هشدار پلیس درباره قاچاق کالا و تأثیر آن بر سلامت جامعه

پلیس لرستان ضمن تأکید بر تداوم برخورد قاطعانه با قاچاقچیان کالا، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

همچنین به شهروندان توصیه می‌شود مکمل‌های ورزشی مورد نیاز خود را تنها از مراکز معتبر و دارای مجوز تهیه کنند تا از سلامت خود در برابر محصولات تقلبی و بی‌کیفیت محافظت نمایند.