کشف بیش از یک کیلوگرم مواد مخدر در مراغه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی عصر پنجشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با توزیع و مصرف مواد مخدر، شناسایی و دستگیری سوداگران مرگ در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس پس از انجام تحقیقات فنی و کسب اطلاعات لازم از فعالیت افرادی در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر در دو نقطه از شهرستان، با هماهنگی مقام قضائی و در دو عملیات جداگانه، موفق به شناسایی و دستگیری دو متهم در این زمینه شدند.

فرمانده انتظامی مراغه تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، یک کیلو و ۱۰۰ گرم تریاک، ۹ لیتر شربت متادون و اپیوم، به همراه آلات و ادوات توزین و مصرف مواد مخدر کشف و ضبط شد.

سرهنگ فارسی در پایان خاطرنشان کرد: متهمان پس از تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده قضائی، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.