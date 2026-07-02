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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۷

دیدار و گفتگوی وزاری خارجه ایران و افغانستان

دیدار و گفتگوی وزاری خارجه ایران و افغانستان

وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و افغانستان با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی و امیرخان متقی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و افغانستان با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

کد مطلب 6877604
زهرا علیدادی

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