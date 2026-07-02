https://mehrnews.com/x3ctvh ۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۷ کد مطلب 6877604 سیاست سیاست خارجی سیاست سیاست خارجی ۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۷ دیدار و گفتگوی وزاری خارجه ایران و افغانستان وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و افغانستان با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی و امیرخان متقی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و افغانستان با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. کد مطلب 6877604 زهرا علیدادی کپی شد مطالب مرتبط ابراز همدردی گوترش با ملت ایران درپی شهادت رهبر انقلاب هیئت حکومت افغانستان در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب شرکت میکند برچسبها امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امیرخان متقی سید عباس عراقچی
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