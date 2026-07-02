به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های افغانستان گزارش دادند که هیئتی ویژه از سوی هیئت حاکمه این کشور برای شرکت در مراسم وداع و خاکسپاری امام شهید، عازم تهران خواهد شد.

بر اساس این گزارش‌، ریاست این هیئت را «ملا عبدالغنی برادر»، معاون اقتصادی نخست وزیر هیئت حاکمه افغانستان، بر عهده دارد و رایزنی‌ها درباره ترکیب نهایی اعضای هیئت همچنان ادامه دارد.

گفته می‌شود که برنامه سفر ملا عبدالغنی برادر در مراحل نهایی قرار دارد و جزئیات نهایی هیئت به‌زودی اعلام خواهد شد و هماهنگی‌های دیپلماتیک میان کابل و سفارت ایران برای انجام این سفر همچنان در جریان است.

علیرضا بیکدلی سرپرست سفارت ایران در کابل نیز اواخر خردادماه در دیدار با «عبدالواسع» رئیس دفتر نخست وزیری هیئت حاکمه افغانستان، ضمن عمیق خواندن روابط دو کشور، از حمایت و همدردی حکومت کابل و ملت افغانستان در دوران جنگ قدردانی کرده بود.

«عبدالواسع» نیز تاکید کرده بود که روابط کابل و تهران به‌عنوان دو کشور اسلامی و همسایه مستحکم و جدایی‌ناپذیر است.

در پایان این دیدار نیز بیکدلی یک دعوت‌نامه برای شرکت هیئت حاکمه افغانستان برای حضور در مراسم تشییع امام شهید، ارائه کرد.

