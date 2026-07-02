استاندار لرستان: به وضعیت موجود در حوزه سلامت قانع نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی، بعدازظهر پنج شنبه در گفتوگو با رسانهها، با اشاره به جایگاه راهبردی حوزه سلامت در توسعه استان، به رسانهها اظهار داشت: حوزه بهداشت و درمان از مهمترین رسالتهای دانشگاه علوم پزشکی است و به همین دلیل در جمع اعضای هیئت رئیسه و مدیران این مجموعه حضور یافتیم تا ضمن بررسی روند اقدامات، درباره مسائل، ظرفیتها و راهکارهای ارتقای خدمات سلامت در استان گفتوگو و تبادل نظر داشته باشیم.
وی با بیان اینکه سلامت مردم از اولویتهای اصلی مدیریت استان است، افزود: در این نشست، موضوعات مختلف مرتبط با حوزه بهداشت و درمان مورد بررسی قرار گرفت و نکات مهمی درباره نحوه ارتقای کیفیت خدمات، رفع چالشهای موجود و استفاده حداکثری از ظرفیتهای استان مطرح شد.
مردم نباید دغدغهای جز درمان بیماری داشته باشند
استاندار لرستان با تأکید بر لزوم تکریم بیماران و ارتقای کیفیت خدمات درمانی، تصریح کرد: اعتقاد ما بر این است که مردم عزیز، بزرگوار و شایسته استان لرستان حق دارند زمانی که به دلیل بیماری به مراکز درمانی مراجعه میکنند، هیچ رنج و دغدغهای غیر از آلام ناشی از بیماری نداشته باشند.
شاهرخی ادامه داد: همه دستگاههای مرتبط و مجموعه حوزه سلامت باید تلاش کنند تا فرآیند دریافت خدمات درمانی برای مردم با آرامش، احترام، سرعت و کیفیت مطلوب همراه باشد و بیماران در کنار درمان، احساس رضایت و امنیت خاطر داشته باشند.
استفاده از همه ظرفیتهای استان برای ارتقای خدمات درمانی
وی با اشاره به ضرورت همافزایی میان بخشهای مختلف، گفت: باید همه ظرفیتهای استان را در مسیر تقویت نظام سلامت و ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی بسیج کنیم تا مردم در زمان مراجعه به مراکز درمانی، بهترین خدمات ممکن را دریافت کنند.
استاندار لرستان افزود: ارائه خدمات مناسب، کاهش هزینههای درمان، تسهیل دسترسی مردم به امکانات بهداشتی و درمانی و افزایش رضایتمندی شهروندان، از مهمترین اهدافی است که باید با برنامهریزی دقیق و همکاری همه بخشها دنبال شود.
تأکید بر ارائه خدمات باکیفیت و کمهزینه
شاهرخی با بیان اینکه بهبود کیفیت خدمات سلامت نیازمند برنامهریزی مستمر و استفاده از همه ظرفیتهای موجود است، خاطرنشان کرد: انتظار میرود مجموعه دانشگاه علوم پزشکی و دستگاههای مرتبط با بهرهگیری از توان تخصصی، امکانات موجود و مدیریت صحیح منابع، زمینه ارائه خدمات هرچه مطلوبتر را فراهم کنند.
وی تأکید کرد: هدف نهایی این است که مردم استان در حوزه بهداشت و درمان، خدماتی شایسته، باکیفیت و با کمترین هزینه ممکن دریافت کنند و نظام سلامت بتواند پاسخگوی نیازها و مطالبات بهحق شهروندان باشد.
استاندار لرستان، با اشاره به چالشهای موجود در حوزه سلامت، اظهار داشت: ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی نیازمند تأمین منابع و برنامهریزی دقیق است و بدون شک تحقق این هدف، کار سادهای نیست.
راهکارهای تأمین منابع برای ارتقای خدمات درمانی
وی با بیان اینکه یکی از محورهای اصلی این نشست، بررسی راهکارهای تأمین منابع مورد نیاز حوزه سلامت بود، افزود: موضوع تجهیز منابع و استفاده از ظرفیتهای مختلف برای تقویت زیرساختهای بهداشت و درمان بهطور جدی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکارهای متعددی در این زمینه ارائه شد.
استاندار لرستان تصریح کرد: هدف از این برنامهریزیها آن است که در نهایت منافع آن به مردم عزیز استان برسد و بتوانیم خدمات درمانی باکیفیتتر، گستردهتر و در دسترستری را به شهروندان ارائه کنیم.
قدردانی از ایثار کادر درمان
شاهرخی بخش دیگری از سخنان خود را به قدردانی از تلاشهای جامعه سلامت اختصاص داد و گفت: وظیفه خود میدانم از جامعه پزشکی، پیراپزشکی، پرستاری و تمامی اعضای کادر درمان استان صمیمانه تشکر و قدردانی کنم؛ عزیزانی که از زمان جنگ تحمیلی سال گذشته تاکنون، با روحیهای ایثارگرانه و مسئولانه، برای رسیدگی به مجروحان و ارائه خدمات درمانی در میدان حضور داشتهاند.
وی افزود: مراکز درمانی استان در این مدت عملکرد بسیار ارزشمند و قابل تقدیری از خود به نمایش گذاشتند و کارکنان حوزه سلامت با وجود همه محدودیتها، شبانهروز برای حفظ سلامت مردم و درمان مجروحان تلاش کردند که این خدمات شایسته قدردانی است.
روند رو به رشد دانشگاه علوم پزشکی لرستان
استاندار لرستان با اشاره به گزارشهای ارائهشده در این نشست، اظهار داشت: بر اساس آمارها و ارزیابیهای مستندی که از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتشر شده است، دانشگاه علوم پزشکی لرستان خوشبختانه در مسیر رشد و پیشرفت قرار گرفته و در شاخصهای مختلف، رتبههای مناسبی را در میان دانشگاههای علوم پزشکی کشور کسب کرده است.
شاهرخی این موفقیت را حاصل تلاش مدیران، اعضای هیئت علمی، پزشکان، پرستاران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی دانست و تأکید کرد: این دستاوردها ارزشمند است و جای قدردانی دارد، اما نباید موجب غفلت از مشکلات موجود شود.
رفع مشکلات مردم؛ اولویت مدیریت استان
وی با تأکید بر اینکه مدیریت استان به وضعیت فعلی رضایت نخواهد داد، خاطرنشان کرد: با وجود روند رو به رشد دانشگاه علوم پزشکی، همچنان مردم در حوزه بهداشت و درمان با مشکلات و مطالباتی مواجه هستند و ما به وضعیت موجود قانع نیستیم.
استاندار لرستان ادامه داد: رویکرد مدیریت استان، شناسایی دقیق چالشها و تلاش برای رفع آنهاست و با حساسیت ویژه، مسائل حوزه سلامت را دنبال خواهیم کرد تا با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، وزارت بهداشت و سایر دستگاههای مرتبط، خدمات درمانی در شأن مردم شریف لرستان ارائه شود.
شاهرخی در پایان تأکید کرد: همه تلاش ما بر این است که با تأمین منابع، تقویت زیرساختها، ارتقای کیفیت خدمات و حمایت از مجموعه کادر درمان، مشکلات موجود به تدریج برطرف شود و مردم استان از خدماتی شایسته، مطلوب و کمهزینه در حوزه سلامت بهرهمند شوند.
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