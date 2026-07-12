به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر یکشنبه در نشست با هیئت مدیره نظام پزشکی استان کرمانشاه، با قدردانی از خدمات پزشکان، پرستاران و کادر درمان، بر ضرورت حمایت همهجانبه از جامعه پزشکی و پیگیری مطالبات این قشر تأکید کرد.
وی با اشاره به نقش ارزشمند جامعه پزشکی، بهویژه در شرایط بحرانی و حوادث اخیر، اظهار کرد: پزشکان، پرستاران و کارکنان حوزه سلامت با روحیه ایثار و مسئولیتپذیری همواره در کنار مردم بودهاند و شایسته بالاترین سطح حمایت و قدردانی هستند.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه سلامت مردم از مهمترین اولویتهای مدیریت استان است، افزود: اگرچه ممکن است در برخی بخشها محدودیتهای مالی وجود داشته باشد، اما در حوزه سلامت نباید کیفیت خدمات تحت تأثیر قرار گیرد، زیرا هزینهکرد در این بخش سرمایهگذاری برای حفظ جان و سلامت مردم است.
وی با اشاره به تأخیر در پرداخت مطالبات کادر درمان، تصریح کرد: با وجود مشکلات اقتصادی و تأخیر در پرداختها، پزشکان و مراکز درمانی همچنان با تعهد و احساس مسئولیت به ارائه خدمات ادامه دادهاند و مدیریت استان نیز پرداخت مطالبات معوق آنان را از طریق دستگاههای مسئول و شرکتهای بیمه با جدیت دنبال خواهد کرد.
حبیبی همچنین بر برگزاری نشستهای تخصصی با جامعه پزشکی تأکید کرد و گفت: بررسی مستقیم مسائل و مشکلات این حوزه، زمینه تصمیمگیری بهتر و رفع موانع را فراهم میکند و نتایج این جلسات باید به ارتقای خدمات درمانی منجر شود.
وی با اشاره به نقش پزشکان در فرهنگسازی و اعتماد اجتماعی، خاطرنشان کرد: جامعه پزشکی به عنوان یکی از اقشار مرجع جامعه میتواند در ارتقای فرهنگ شهروندی و ترویج قانونمداری نقش مؤثری ایفا کند.
استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به موضوع عوارض و تعرفههای شهرداری، اظهار داشت: در صورت وجود اختلافنظر یا نیاز به بازنگری، این موضوع با همکاری شهرداری، شورای اسلامی شهر و نظام پزشکی بررسی خواهد شد و پیشنهادهای جامعه پزشکی از جمله اعمال تخفیف در برخی عوارض نیز در چارچوب قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد.
وی در پایان با تأکید بر استمرار تعامل میان مسئولان و فعالان حوزه سلامت، گفت: هدف مشترک همه دستگاهها ارتقای کیفیت خدمات درمانی و حفظ سلامت مردم استان است و مدیریت استان در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.
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