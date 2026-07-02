مجروح شدن ۲۶ هزار نظامی صهیونیست در هزار روز جنگ در غزه 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت جنگ رژیم صهیونیستی امروز با صدور بیانیهای فاش کرد که حدود ۲۶ هزار و ۲۰۰ نظامی ارتش صهیونیستی و نیروهای امنیتی این رژیم از زمان شروع جنگ در غزه از هشتم اکتبر ۲۰۲۳ تحت درمان قرار گرفتهاند. این گزارش اعلام کرد که ۶۵ در صد از این افراد، از اختلالات روانی، از جمله اختلال پس از سانحه رنج میبرند.
این بیانیه که همزمان با گذشت هزار روز از آغاز نسلکشی ارتش صهیونیستی در غزه صادر شده، می افزاید که حدود ۱۷ هزار نفر از کل مجروحانی که به بخش توانبخشی مراجعه کردهاند، از اختلالات روانی رنج میبرند، در حالی که ۷۷۰۰ نفر دچار جراحات جسمی شدهاند که شامل ۹۷ مورد قطع عضو است.
وزارت جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ۶۲ درصد از کل مجروحان از میان نیروهای ذخیره ارتش بوده است و باقیمانده زخمی ها را نیز نیروهای وظیفه و دائمی تشکیل داده اند. طبق این بیانیه، ۹۲ درصد از مجروحان مرد و ۸ درصد زن هستند.
این وزارتخانه پیشبینی کرد که تعداد مجروحان ارتش و نیروهای امنیتی که در بخش توانبخشی تحت درمان قرار میگیرند تا پایان سال ۲۰۲۶ به بیش از ۹۰ هزار نفر برسد و این رقم تا سال ۲۰۲۸ به نزدیک ۱۰۰ هزار نفر نزدیک شود، که حدود ۵۰ هزار نفر از آنها از آسیبهای روانی رنج خواهند برد.
بر اساس آخرین دادههای اعلام شده توسط ارتش صهیونیستی، بالغ بر ۹۶۴ نظامی صهیونیست از زمان شروع جنگ غزه کشته شدهاند و ۶۴۲۴ نفر دیگر مجروح شدهاند.
رژیم صهیونیستی بسیاری از اطلاعات مربوط به تلفات انسانی و خسارات مادی خود در طول عملیاتهای نظامی را با سانسور رسانهای شدید مواجه می کند به نحوی که ناظران در اینکه آمار رسمی اعلام شده، منعکس کننده حجم واقعی خسارات باشد، ابراز تردید می کنند.
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