به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، جنبش مقاومت احرار فلسطین در هزارمین روز از آغاز جنگ غزه بیانیه ای را صادر کرده و ضمن اینکه جنگ غزه را «یکی از وحشیانه‌ترین جنگ‌های تاریخ معاصر» خواند، تاکید کرد که رژیم صهیونیستی همچنان به نسل‌کشی علیه ملت فلسطین در غزه ادامه می‌دهد. تل آویو طی این مدت، غزه را به صحنه کشتار، ویرانی، گرسنگی و آوارگی تبدیل کرده و با ارتکاب هزاران جنایت علیه غیرنظامیان، کودکان، زنان و سالمندان، خانه‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس، مراکز اسکان و زیرساخت‌های این باریکه را ویران کرده است.

جنبش احرار تاکید کرد رژیم صهیونیستی تصور می‌کرد با تکیه بر ماشین جنگی خود می‌تواند اراده ملت فلسطین را در هم بشکند و آنان را از سرزمینشان بیرون براند، اما با ایستادگی مردم غزه روبه‌رو شد و در تحقق اهداف خود ناکام ماند.

این جنبش افزود جنگ غزه چهره واقعی رژیم صهیونیستی را که بر پایه کشتار، نسل‌کشی و گرسنگی دادن بنا شده، آشکار کرد و همزمان میزان همدستی برخی قدرت‌های بین‌المللی را که با حمایت سیاسی و نظامی از این رژیم زمینه ادامه جنایت‌ها را فراهم کردند، نمایان ساخت.

در این بیانیه تاکید شده است که جنایت‌های رژیم صهیونیستی هرگز به اهداف خود نخواهد رسید و مقاومت به دفاع از حقوق مشروع ملت فلسطین و مقابله با اشغالگری با همه ابزارهای مشروع ادامه خواهد داد.

جنبش احرار همچنین از پایداری مردم فلسطین در غزه، کرانه باختری، قدس، سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸ و اردوگاه‌های آوارگان قدردانی کرد و یاد شهدا را گرامی داشت و بر حمایت از مجروحان، اسرا و خانواده‌های آنان تاکید کرد.

این جنبش در پایان از کشورهای عربی و اسلامی و آزادگان جهان خواست تلاش‌های سیاسی، حقوقی و مردمی خود را برای توقف جنگ، شکستن محاصره غزه، محاکمه سران رژیم صهیونیستی و انزوای بین‌المللی این رژیم افزایش دهند

احرا فلسطین تأکید کرد که هزارمین روز جنگ، نمادی از ناکامی رژیم صهیونیستی در شکستن اراده ملت فلسطین و گواهی بر تداوم مبارزه برای آزادی، تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس و بازگشت آوارگان به سرزمین خود است.

تحلیلگر فلسطینی: هزار روز جنگ غزه نقاب از چهره مدعیان حقوق بشر برداشت

از سوی دیگر مصطفی ابوالسعود نویسنده و تحلیلگر سیاسی فلسطینی تاکید کرد هزار روز جنگ علیه غزه، نقاب از چهره کشورها، سازمان‌ها و نهادهایی برداشت که ادعای دفاع از غیرنظامیان و حقوق بشر داشتند.

وی گفت که غزه ثابت کرد آزادی و استقلال بدون فداکاری به دست نمی‌آید و رژیم صهیونیستی پس از ناتوانی در تحقق اهداف نظامی خود، به اعمال فشار برای تداوم رنج مردم غزه ادامه خواهد داد.

مدیر مجتمع پزشکی شفا: هزار روز جنگ، نظام سلامت را به مرز فروپاشی رساند

دکتر محمد ابوسلمیه مدیر مجتمع پزشکی شفا نیز با اشاره به گذشت هزارمین روز از جنگ غزه ، هشدار داد که پس از هزار روز جنگ، نظام سلامت در نوار غزه به سمت فروپاشی کامل پیش می‌رود.

وی ادامه داد که بخش درمانی غزه اکنون خطرناک‌ترین مرحله خود از آغاز جنگ را تجربه می‌کند؛ در حالی که کمبود دارو و تجهیزات پزشکی ادامه دارد، بیمارستان‌ها از کار افتاده‌اند و شمار بیماران و مجروحانی که به درمان دسترسی ندارند، رو به افزایش است.

به گفته وی، ۵۰ درصد داروهای اساسی، ۷۰ درصد ملزومات پزشکی و ۸۶ درصد مواد آزمایشگاهی در غزه موجود نیست.

ابوسلمیه افزود خروج شماری از بیمارستان‌های بزرگ از خدمت، ظرفیت پذیرش تخت‌های بیمارستانی را ۴۰ درصد کاهش داده است.

وی همچنین هشدار داد بیماران دیالیزی، سرطانی و دیابتی به دلیل کمبود شدید داروها و درمان‌های ضروری با خطرات فزاینده روبه‌رو هستند.

مدیر مجتمع پزشکی شفا تاکید کرد ۲۲ هزار بیمار در نوار غزه نیازمند انتقال فوری برای درمان در خارج از این باریکه هستند.