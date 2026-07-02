زخمی شدن چندین صهیونیست در حادثه امنیتی در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی اعلام کردند که در یک حادثه امنیتی واقع در جنوب لبنان چندین نظامی ارتش اسرائیل زخمی شده اند.

هنوز جزئیات بیشتری از این حادثه منتشر نشده است. اداره نظارت بر رسانه‌های رژیم صهیونیستی که از سوی ارتش این رژیم مدیریت می‌شود، سانسور شدیدی بر انتشار اخبار مرتبط با تلفات و خسارات ارتش در جبهه‌های مختلف اعمال می کند. این موضوع سبب شده تا بسیاری از ناظران مسائل سیاسی نسبت به آمار رسمی ارائه شده از سوی ارتش در درگیری‌ها و عملیات‌های مختلف محور مقاومت در جبهه‌های متعدد ابراز تردید کنند.

رسانه‌های عبری با وجود اعمال سانسور از سوی ارتش صهیونیستی، از پرواز بالگردهای ارتش به سمت بیمارستان‌ها در داخل اراضی اشغالی خبر می‌دهند که حکایت از انتقال نظامیان زخمی از لبنان است.

این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی ساعتی پیش اعلام کرد که تیپ جفعاتی این رژیم به ماموریت مبارزاتی خود در جنوب لبنان پایان داده است.